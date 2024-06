Mijatović: Nadejamo se, da nam bo uspel preboj iz skupine

"Zelo ponosni smo na dejstvo, da so slovenski navijači romali v Nemčijo v takšnem številu. Reprezentanca igra dobro, prizorišče ni daleč od Slovenije. Izpolnjeni so vsi pogoji, da pade rekord iz Amsterdama," se izjemne podpore s tribun veseli prvi mož NZS-ja.

Slovenija v vlogi outsiderja, a ne v očeh Mijatovića

V zahtevni skupini z Dansko, Srbijo in Anglijo je Slovenija v vlogi outsiderja, a Mijatović je prepričan, da se bo izbrana vrsta s Triglavom na prsih uspela prebiti vsaj v osmino finala. "Upam, da čim dlje. Nadejamo se, da nam bo uspel preboj iz skupine," je optimističen predsednik nogometne zveze.

Veliko bo o stanju slovenske reprezentance povedal že nedeljski obračun. Danci so na stavnicah izraziti favoriti, Mijatović pa je prepričan, da so možnosti deljene. "Razmere so se spremenile. Danci so res odlična reprezentanca. V preteklosti z njimi nismo bili zelo uspešni. Spomnimo se tekme v Stožicah, bilo smo najmanj enakovredni, na momente celo boljši. Jutri se vse začne z ničle, mislim, da so možnosti enake."