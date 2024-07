Angleži brez milosti: 'Mislim, da bo to Southgatova zadnja tekma'

Gareth Southgate je prvi angleški selektor, ki je reprezentanco popeljal do dveh finalov in prvi, ki je reprezentanco vodil v finalu na tujih tleh, a očitno to ni dovolj. Vsaj za številne kritike, ki so ga po polfinalu na svetovnem prvenstvu leta 2018 brez zadržkov hvalili, osem plodnih let pozneje pa zahtevajo njegov odstop. "Mislim, da bo to Southgatova zadnja tekma," je po tekmi dejal selektorjev nekdanji soigralec Alan Shearer, ki je z njim igral v polfinalu Eura leta 1996, ko je Southgate zgrešil odločilno enajstmetrovko v obračunu z Nemčijo.

Southgatu je marsikaj očital še en nekdanji angleški napadalec Gary Lineker: "Po skupinskem delu smo rekli, da moraš zmagovati, če želiš igrati tako konzervativno s toliko nadarjenimi igralci v moštvu. Za to je odgovoren selektor. On odloča, kako bo moštvo igralo. To je njegov stil igre in na ta način moraš zmagovati, saj so igralci predobri. Najboljša moštva so agresivna od prve minute in nasprotnikom vzamejo tekmo," je Southgatov pristop kritiziral Lineker, ki je na 80 nastopih za angleško reprezentanco zabil 48 golov.