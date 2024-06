Množični pretep med Srbi in Albanci na ulicah Gelsenkirchna

Tekma med Srbijo in Anglijo bo na sporedu ob 21. uri, organizatorji pa so zaradi slovesa navijačev obeh reprezentanc sprejeli nekateri omejitvene ukrepe, ki bi lahko preprečili incident na stadionu v Gelsenkirchnu. Tako so se denimo odločili, da bodo točili pivo z manjšo vsebnostjo alkohola.

Kljub temu pa so se izgredi zgodili nekaj ur pred tekmo. V mestu naj bi bilo že od jutra precej napeto, zabeležili naj bi več provokacij in kraj navijaških zastav. Popoldne pa so se razmere zaostrile.

Navijače v enem od gostinskih lokalov, na katerem je bila obešena srbska zastava, naj bi napadli navijači Albanije. Izbruhnil je splošni pretep, poleteli so stoli in steklenice. V lokalu in na nekaterih avtomobilih, ki so bili parkirani v neposredni bližini, je nastala gmotna škoda. Več oseb je bilo poškodovanih, poroča Sky News.