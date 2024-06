Modrić: Zdi se mi kar nepošteno, da se takole poslavljamo od prvenstva

"Ne bom kar prenehal igrati nogometa. Nekaj časa bom še igral. Kako dolgo bo to trajalo, pa ne vem," je dejal na novinarski konferenci po remiju proti Italiji Luka Modrić . "Rad bi igral neskončno dolgo, a prišel bo čas, ko bom moral nogometne copate obesiti na klin," je še dodal Luka Modrić, ki je po poročanju The Athletica pred časom že sklenil novo enoletno pogodbo z Realom iz Madrida. Slaba uteha za izjemnega Hrvata je tudi ta, da je z 38 leti in 289 dnevi v ponedeljek postal najstarejši strelec v zgodovini EP.

Hrvaška je na tekmi tretjega kroga skupinskega dela tekmovanja v skupini B prav po Modrićevem golu vodila vse do osme minute sodnikovega dodatka drugega polčasa, na kar je Mattia Zaccagni zadel za končnih 1:1 in bržčas razblinil vse hrvaške upe o napredovanju v osmino finala.

Da bi Hrvaška napredovala v osmino finala, to mesto si namreč zagotovijo tudi štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance, bi morala v skupini C med drugim Anglija drevi Slovenijo premagati s 3:0 ali več, Danska pa bi morala premagati Srbijo. Za nameček bi moral Hrvatom na roko iti tudi razplet v skupini F, kjer bi morala Portugalska premagati Gruzijo, Turčija pa Češko. "Nogometni bogovi niso vedno prizanesljivi," je še dejal Modrić, ki je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih s hrvaško izbrano vrsto zasedel drugo (2018) in tretje mesto (2022), na EP pa se nikoli ni prebil dlje kot do četrtfinala.

Modrić je sicer z Realom iz Madrida šestkrat osvojil Ligo prvakov, za reprezentanco pa je doslej odigral 178 tekem. Dres kockastih nosi vse od leta 2006.