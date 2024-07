Montella: Moji fantje so junaki Turčije

Turška reprezentanca je bila še dobrih deset minut pred koncem četrtfinalnega obračuna na Euru 2024 proti Nizozemski z eno nogo v polfinalu. Potem pa je na hitro prejela dva gola, drugi je bil zelo nesrečen in je podpisan kot avtogol in veselje je prešlo v žalost. Zgodba turške nogometne reprezentance se je tako končala pred vrati polfinala. Italijanski strokovnjak na klopi Turkov Vincenzo Montella je na vsa usta hvalil svoje varovance in obljubljal velike stvari v prihodnosti. "Ocenjujem, da sem imel najbolj predano in borbeno ekipo na Euru," je bil slikovit Italijan na turški klopi.