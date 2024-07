'Po rednem delu in podaljških gremo domov neporaženi, kar je malo čudno'

"Emocije so bile neverjetne. Od obranjene enajstmetrovke, do naše priložnosti v zadnjih minutah. Potem enajstmetrovke. Ponosen sem na te fante, na celotno ekipo in ponosen sem na vse navijače, ki so pričarali to neverjetno vzdušje skozi celoten turnir. Verjamem, da bomo v naslednjih letih videli več takih prizorov," je takoj po tekmi prihodnost napovedal neverjetno mirni Adam Gnezda Čerin , ki je še enkrat znova bil več kot izjemen.

Portugalci so v prvih 15 minutah igre pretili, nato pa so jim nasprotniki iz Slovenije bili več kot enakovreden nasprotnik. "Mi smo počasi prevzemali dobre položaje v fazi obrambe. Vse poti do našega gola smo zapirali dobro. Portugalci so postali tudi nervozni. Na koncu sem bil prepričan, da bomo iztržili ta neodločen izid. Na koncu smo lahko ponosni na ta uspeh in lahko uživamo v tem trenutku," je dolgo pot do bridkega konca opisal vezist Panathinaikosa.

Jan Oblak je z ubranjeno enajstmetrovko v 105. minuti tekme v jok spravil Cristiana Ronalda, na koncu so na žalost jokali njegovi soigralci, a domov se kapetan Slovenije vrača z dvignjeno glavo. "Ko vidiš vse to (navijače o.p. a.) je še težje. Na žalost se ni izšlo," je misli celotnega naroda povzel Oblak. "Nekako smo v podaljških bili živi in imeli priložnosti za gol, ampak se ni izšlo. Zmanjkalo je malo sreče. Portugalska je Portugalska, na koncu so zasluženo zmagali. Mi pa normalno, da smo žalostni in nismo zadovoljni, da se po vsem tem trudu nismo uvrstili v četrtfinale," je dodal Atleticov vratar.

"Razen enajstmetrovke ne vem, če so imeli še kakšno priložnost. Potem pa naša zlata priložnost, ki na žalost ni šla v gol in enajstmetrovke, ki vemo, da so 50/50. Njihov vratar je enajstmetrovke vrhunsko branil. Zagotovo smo lahko ponosni nase in kljub temu, da zapuščamo Euro, ga lahko zapustimo z dvignjeno glavo," je svoj pogled na tekmo delil tudi Andraž Šporar. "Po rednem delu in podaljških gremo domov neporaženi, kar je malo čudo. Pokazali smo, da lahko igramo s takimi ekipami. Po robu smo se postavili vrhunskim reprezentancam kot sta Anglija in Portugalska. Igralcem, ki so vredni po 100, 150, 200 in oboji so v 210 minutah proti nam pripravili mogoče dve priložnosti," je kljub porazu ogromen uspeh v kontekst postavil Šporar.