Na tekmi med Srbijo in Anglijo porušen 44 let star rekord

Srbija in Anglija sta odigrali sedmo tekmo letošnjega evropskega prvenstva, orli pa so po Hrvatih postali druga ekipa, ki na uvodni tekmi letošnjega Eura ni zabila gola. Tekma se je končala z angleško zmago z 1:0, kar je zaenkrat najnižji rezultat na prvenstvu, obenem pa je bila to evropska tekma z najmanj streli od leta 1980.