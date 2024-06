Na tisoče slovenskih navijačev že preplavilo Stuttgart

Čeprav Danska velja za izrazitega favorita današnje tekme, veje optimizem med slovenskimi navijači, ki so se pripeljali v Nemčijo. Prepričani so, da je premagljiva tudi ta skandinavska reprezentaca, s katero doslej v medsebojnih obračunih sicer nismo imeli najboljše statistike.

Že dopoldne so se začeli zbirati v središču Stuttgarta, kjer se bodo družili, dokler se popoldne ne bodo odpravili proti stadionu MHPArena. Na glavni ulici, ki se vije od glavne železniške postaje proti osrednji navijaški coni Schlossplatz odmevajo navijaški vzliki " Kdor ne skače, ni Sloven'c" in " Mi, Slovenci ", pojejo se Siva pot, V dolini tihi, Slakov Čebelar .

Vsekakor novo poglavje zgodovine slovenskega športnega romanja, ki združuje sončno stran Alp in briše razlike. No, razen, če si danes Danec. Kot "telefončki" se širi skandiranje "auf wiedersen", ko se navijači v rdečih barvah, ki so sicer zavzeli sosednjo ulico, sprehodijo mimo. Slovenci pravijo, da so se odločili za jezik njihovih nemških sosedov, v upanju, da jih bodo tako razumeli, da jih pošiljamo domov. Skandirajo jim seveda z nasmehi, ki jim jih vračajo tudi Skandinavci.