Čeferin s princem Williamom, na tribunah številne nogometne legende

Na finalu Evropskega prvenstva v Berlinu se tre znanih osebnosti. Na tribuni poleg predsednika Uefe Aleksandra Čeferina za Angleže pesti stiska valižanski princ William s sinom. Že pred tekmo je fotografijo s stadiona objavila legenda Barcelone in Španije Andres Iniesta, ki mu družbo delata nekdanja soigralca Xavi Hernandez in David Villa. Prisoten je tudi evropski politični vrh. Od nemškega kanclerja Olafa Scholza, madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana in Keira Starmerja, predsednika vlade Združenega kraljestva.