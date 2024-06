Najbolj umazana tekma v zgodovini Eura: Češka proti Turčiji

Ob visokih vložkih in napetostih, ki so spremljale tekmo med Češko in Turčijo na evropskem prvenstvu, nihče ni pričakoval, da bo to postala najbolj umazana tekma v zgodovini turnirja. Tekma se je za Češko začela obetavno, saj so z močim pritiskom stisnili Turčijo na svojo polovico. Naloga je postala bistveno težja, ko je Antonin Barak prejel drugi rumeni karton in bil izključen. Češka reprezentanca je že od 20. minute ostala z le 10 igralci v polju, a kljub temu so Čehi pokazali borbenost in se trudili ostati konkurenčni. Na koncu jim ni uspelo in Turčija se je veselila zmage (2:1).