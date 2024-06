'Nasprotniki mogoče imajo boljše igralce, ampak kot ekipa ni nihče boljši'

Edina zadetka slovenske reprezentance na tem prvenstvu sta dosegla bočna branilca Erik Janža in Žan Karničnik. V drugih reprezentancah bi to mogoče bil razlog za skrb, v slovenski pa je to zgolj potrditev dejstva, da so prav vsi nogometaši na zelenici zelo aktivni v obrambi in napadu. "V vsaki ekipi moramo vsi delati v obrambi. Če bomo vsi delali za enega, bo veliko lažje," je odločen Jan Mlakar.

25-letni krilni napadalec je del svoje kariere preživel na otoku, kjer je zastopal Brighton, Wigan in QPR. Pri zadnjem klubu je slačilnico delil tudi z Eberechijem Ezejem, ki je zaradi sijajnih predstav v dresu Crystal Palaca zdaj del angleške reprezentance na evropskem prvenstvu. "To je ena največjih tekem v moji karieri. Nisem pa tak, da bi o tem pretirano razmišljal. Verjetno bo to prišlo za menoj. Zdaj imajo Juda (Bellinghama), ki je najbolj vroč igralec na svetu, vsi ga omenjajo. Igrati na taki tekmi je čast," je pred obračunom z enim glavnih favoritov na prvenstvu dejal nekdanji nogometaš Domžal.