Navijači, pozor: ne nosite (pre)velikih torb na stadion in v navijaško cono

Ko smo pred ograjenim prostorom osrednje navijaške cone v središču Stuttgarta že danes naleteli na prve slovenske navijače, se je naše kramljanje raztegnilo še na prisiljen sprehod. Korošce so namreč zavrnili na vhodu, češ da so njihovi nahrbtniki preveliki. Navodilo smo preverili tudi pri pristojnih: vnos torbe, ki je "večja od formata A4 lista papirja", uradno ni dovoljen. Za hrambo zavrnjenih torb se je treba sprehoditi približno 300 metrov do posebnega zabojnika in plačati pet evrov.

OGLAS

Tadej, Nejc, Tibor in Anže so Korošci, ki so se iz Slovenj Gradca z avtomobilom odpravili čez mejo v Pliberk, tam sedli na vlak do Celovca, prestopili v Salzburgu in od tam pripotovali v Stuttgart. Prtljago so pustili v hotelu, proti centru mesta se je četverica odpravila le z dvema nahrbtnikoma, v katere so spravili jakne in nekaj tekočine. A še to je bilo preveč.

Tadej, Nejc, Tibor in Anže pred osrednjo navijaško cono na Schlossplatzu. FOTO: 24ur.com icon-expand

Na vhodu v osrednjo navijaško cono na Schlossplatzu, kjer so nameščeni tudi veliki ekrani za ogled tekem, namreč varnostniki obiskovalcem niso le preiskali vsebine torb v iskanju morebitnih nevarnih predmetov ali plastenk lastne pijače, pač pa so tiste torbe in nahrbtnike, ki so po njihovih ocenah presegali dovoljene dimenzije, zavračali.

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com



Težave s prevelikimi nahrbtniki v Stuttgartu icon-picture-layer-2 1 / 3

Po navedbah enega izmed uslužbencev, ki nudijo asistenco predstavnikom sedme sile, torbe in nahrbtniki "ne smejo presegati formata A4 lista papirja". Če smo natačni: uradno dovoljene dimenzije so torej 210 mm x 297 mm x 210 mm. Organizatorji evropskega prvenstva na prvo mesto postavljajo varnost, so večkrat poudarili. In podrobna preiskava velikih torb ob veliki gneči na vhodu ni mogoča, je sogovornik opisal razlog za to pravilo. To je pomenilo, da so se morali Korošci obrniti in odkorakati do uradnega zabojnika, kjer skladiščijo zavrnjene torbe.

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com



Pred zabojnikom za skladiščenje prevelikih torb. icon-picture-layer-2 1 / 3

Če se boste znašli v enaki situaciji, omenjen zabojnik najdete ob osrednji nakupovalni ulici Königstrasse, ki teče ob navijaški coni. Ne zavijete navzdol proti železniški postaji Hauptbanhof, ampak navzgor, kjer po približno 300 metrih pri kavarni Starbucks zavijete desno, in ga zagledate. Počakate v vrsti, ob oddaji torbe ali nahrbtnika boste plačali pet evrov, dobili pa listek, s katerim ju boste prevzeli nazaj, ko se boste vračali iz navijaške cone.

Listek za prevzem. FOTO: 24ur.com icon-expand

Če pa vam ni do te procedure, se lahko odločite za obisk katere od drugih navijaških con v središču mesta, ki niso ograjene (npr. pred mestno hišo).

Po besedah našega sogovornika bodo enaka pravila veljala tudi ob vstopu na stadion, zato imejte to v mislih, ko se boste odpravljali tja, da bi bodrili naše nogometaše.