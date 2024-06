'Ne bi šel na dopust. V Nemčiji bi ostal kar se da dolgo'

Anglija ima v svoji izbrani vrsti najboljšega igralca Bundeslige, Premier lige in La Lige, ampak Harry Kane , Phil Foden in Jude Bellingham so bili proti Adamu Gnezdi Čerinu in celotni slovenski nogometni reprezentanci nemočni. Poti mimo izjemne zvezne vrste, obrambe in vratarja Jana Oblaka Angleži, navkljub nenehnim poskusom, niso našli. Tekma brez zadetkov je bila po mnenju angleških navijačev sramotna in dolgočasna. Nekateri so se po tekmi v okolici stadiona v Kölnu celo glasno pogovarjali o 'predrznosti' slovenskih nogometašev, ki so si po obračunu brez zadetkov upali proslavljali največji uspeh v zgodovini nogometa v tej majhni deželi pod Alpami.

A verjamemo, da prav vsakega v tej mali deželici in tiste, ki fante podpirajo v Nemčiji, prav briga, kaj si mislijo navijači, ki ne znajo ceniti svojih reprezentantov. Mi svoje znamo in še kako. Zato prepustimo besedo Slovencu, ki je vsaj na eni tekmi bil boljši od vseh angleških zvezdnikov. "Nekaj neverjetnega. Sami ste videli scene ob zadnjem žvižgu. Vsa negativna čustva iz Münchna so se obrnila v pozitivna. Zato igraš nogomet od majhnega. To so trenutki, o katerih sanjaš. Mi trenutno živimo sanje. Naredili smo zgodovinski uspeh, ki se bo zapisal v zgodovino športa. Res sem ponosen na to ekipo," je po tekmi dejal nekdanji nogometaš Domžal.

Tudi na tribunah je potekala svojevrstna bitka med navijači. Velik del tekme so tudi v tem obračunu bili uspešnejši slovenski navijači in Slovenci na zelenici ob njihovi podpori niso ostali ravnodušni. "Na vseh treh tekmah so bili v mestu moja družina in prijatelji. Tudi mediji ste objavljali številne posnetke. To so lepi posnetki, ob katerih se nasmejiš. Ko je toliko Slovencev v tujem mestu in veš, da bodo na stadionu navijali zate, je to nekaj najlepšega. Za dosežen cilj so zaslužni tudi naši navijači, ki so bili fantastični na vseh treh tekmah in bi se jim rad globoko zahvalil za podporo," je sporočilo v domovino poslal eden od junakov najlepše pravljice v zgodovini slovenskega nogometa.