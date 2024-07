Ne želijo si zmage, temveč naslov prvaka

Vrednost portugalske šestindvajseterice je ocenjena na milijardo in 50 milijonov. Za primerjavo: Slovenci so skupaj "težki" 141 milijonov evrov.

Tudi ta razlika jasno izraža razmerje moči med nocojšnjima tekmecema, a varovanci Matjaža Keka so v skupinskem delu že trikrat dokazali, da je treba vlogo favorita s stavnic prenesti na zelenico, česar Angležem, Dancem in Srbom ni uspelo.

Dan pred tekmo sta bila na novinarskih konferencah v Frankfurtu poleg selektorjev prisotna oba motorja svojih reprezentanc na sredini igrišča – na 70 milijonov evrov ocenjeni Bruno Fernandes in Adam Gnezda Čerin , čigar tržna vrednost znaša 3,5 milijona.

Ne samo selektor Roberto Martinez in že omenjeni Bruno Fernandes, tudi predstavniki sedme sile so bili polni hvale na račun Kekovih varovancev, kljub temu pa na Iberskem polotoku ne bežijo od vloge favorita. V nadaljevanju več o tem novinar portala Bola na Rede Diogo Joao , s katerim smo se pogovarjali med novinarskima konferencama obeh reprezentanc.

Ni uspelo pa niti Portugalcem, ko so v Stožicah, sicer na prijateljski tekmi, gostovali konec marca in izgubili z 0:2. Tudi zato smo lahko iz ust Portugalcev na račun naše izbrane vrste slišali nemalo pohval, medtem ko je bilo pred zadnjo tekmo z Anglijo diametralno nasprotno.

Glavna prednost Portugalske je ... individualno gledano ima Portugalska veliko več kvalitete in širine od Slovenije, ampak tudi vi imate kar nekaj odličnih posameznikov. Šeško, Šporar, Bijol, da ne naštevam naprej. Oblak je seveda razred zase. Mislim pa, da ima portugalski selektor veliko več izbire pri določanju začetne enajsterice, kar je lahko velika prednost.

Pričakovanja na Portugalskem pred izločilnimi boji so ... če sem iskren, večina navijačev ne pričakuje samo zmage proti Sloveniji, ampak tudi naslov prvaka. Po mojem mnenju pa Portugalske niti slučajno ne čaka enostavna naloga, ker ima ta reprezentanca ogromno težav, ko se nasprotnik postavi zelo nizko. To pa je nekaj, kar Slovenija v formaciji 4-4-2 počne odlično. To sta na novinarski konferenci izpostavila tudi Martinez in Fernandes.

Kar bi lahko proti Sloveniji šlo narobe, je ... da se ponovi scenarij s tekme proti Gruziji, ko Portugalska ni mogla najti rešitve za globoko obrambo nasprotnika in ni imela odgovora na hitre protinapade. Vse se lahko zgodi, v nogometu je vse mogoče.

Ronaldo je začel vse tekme, a še ni dosegel zadetka ... mnenja o njem so zelo deljena. Nekateri ga ljubijo, ker je velika legenda. Drugi pa si ne želijo, da bi še naprej začenjal. Res je, da ne more več izvajati takšnega pritiska na nasprotnika in da ne dosega več toliko zadetkov. Na koncu pa je še vedno Ronaldo. Prepričan sem, da bo začel.

Največja slabost Portugalske je trenutno ... da v obrambi ni preprečljiva, čeprav ima odlične igralce. Ruben Dias, Pepe, Antonio Silva so odlični, ampak skupaj na igrišču imajo težave. Naši nasprotniki so so si na tem evropskem prvenstvu doslej priigrali kar nekaj priložnosti.