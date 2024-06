Uefa nekdanjega zvezdnika Mure kaznovala z dvema tekmama prepovedi

Poleg Dakuja je Uefa kaznovala tudi obe zvezi. Hrvaška nogometna zveza bo morala zaradi uporabe bakel in metanja prepovedanih pirotehničnih sredstev, za kar so se odločili navijači Hrvaške, plačati skupno 28.000 evrov.

Nekdanji član Mure je proti Hrvaški v Hamburgu nastopil v 85. minuti, si nekaj minut pozneje prislužil rumeni karton, po koncu tekme pa je vzel megafon in pred albanskimi navijači vzklikal žaljive parole proti Severnim Makedoncem in Srbom. Daku se je dan zatem prek Instagrama opravičil za svoja dejanja.

Daku bo tako izpustil tekmo s Španijo danes v Düsseldorfu in morebitni nastop v osmini finala eura ali prvo jesensko tekmo v ligi narodov.

Mirlind Daku ne bo na voljo selektorju na naslednjih dveh tekmah zaradi "kršitve osnovnih pravil obnašanja" , "izrabe športnega dogodka za izražanje stališč, ki niso povezana s športom" in "diskreditacije nogometa" , piše v obrazložitev odločitve disciplinskega organa Uefe.

Navijači na tekmi Hrvaške in Albanije.

Albanci Uefi plačali že 85 tisočakov

Albanska nogometna zveza bo zaradi uporabe pirotehnike (2500 evrov), vdora navijačev na igrišče (20.000 evrov) in prenašanja provokativnih sporočil, neprimernih za športne dogodke (25.000 evrov), morala plačati vsega skupaj 47.500 evrov.

Zaradi navijaških izpadov je bila albanska nogometna zveza že na uvodni tekmi prvenstva v Nemčiji proti Italiji kaznovana v skupni višini 37.375 evrov.

Uefa je sporočila, da preiskava o morebitnem rasističnem in diskriminatornem obnašanju navijačev obeh reprezentanc na tekmi med Hrvaško in Albanijo še poteka, zato so možne dodatne kazni.

Gre za vzklike "Ubij, ubij Srba", ki jih je bilo slišati med tekmo Albanija - Hrvaška tako s tribune s hrvaškimi kot tudi tribune z albanskimi navijači. Uefa o tem incidentu vodi ločeno preiskavo.