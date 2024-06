Nemci do točke v 92. minuti, Madžari do zmage v 100. minuti

Nemška reprezentanca se je na tekmi proti Švici po 28 minutah znašla v zaostanku, izenačujoči zadetek pa so iskali vse do 92. minute, ko je za končnih 1:1 zabil Niclas Füllkrug. Na tekmi med Škotsko in Madžarsko so slednji slavili z 1:0, zadetek za zmago in tretje mesto v skupini A pa so dosegli v 100. minuti. Nemci so skupinski del končali na prvem mestu, Švicarji na drugem, Madžari na tretjem, Škoti pa na zadnjem.