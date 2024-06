Nemčija prva reprezentanca v osmini finala evropskega prvenstva

Uvodne minute srečanja med Nemčijo in Madžarsko so presenetljivo pripadle slednjim, nemški reprezentanti pa so jih v nadaljevanju nevtralizirali in v 22. minuti povedli preko Jamala Musiale. Prvi polčas se je končal z minimalnim vodstvom Nemcev, prednost pa so podvojili v 67. minuti, ko je za končnih 2:0 zabil Ilkay Gündogan.