Nemčija v solzah kaže proti 'pazniku' Taylorju, čigar piščal je v 106. minuti ostala nema

V prvem četrtfinalu letošnjega evropskega nogometnega prvenstva sta se v Stuttgartu udarili velesili, gostiteljica Nemčija in za mnoge favoritinja za osvojitev letošnjega Eura, Španija. Dvoboj se je po rednem delu končal z 1:1. V 119. minuti boja za polfinalno vstopnico je z glavo tekmo odločil španski rezervist Mikel Merino in postavil končni izid 2:1. Nemcem bo najbolj v spominu ostala nedosojena enajstmetrovka v 106. minuti, ko je španski bočni branilec Marc Cucurella v kazenskem prostoru igral z roko, a je piščal sodnika Taylorja ostala nema.

Nemški navijači so po tekmi izražali ogorčenje in razočaranje nad sodniško odločitvijo, ki je odločilno vplivala na izid tekme. Kljub borbeni predstavi in številnim priložnostim se Nemčiji ni uspelo prebiti v polfinale, saj so Španci izkoristili dano priložnost in si zagotovili zmago. Taylorjeva odločitev bo zagotovo še dolgo odmevala, saj so mnogi prepričani, da bi Anglež moral dosoditi enajsmetrovko po igranju z roko 25-letnega Marca Cucurelle.

Musiala je nastreljal roko Marca Cucurelle v 106. minuti tekme FOTO: AP icon-expand

Selektor nemške reprezentance, Julian Nagelsmann, je bil že med tekmo jezen in je po zaključku za nemške medije povedal: "Če žoga jasno leti proti golu, jo Španec ustavi z roko. To ni storil namenoma, vendar to ni pomembno."

Julian Naagelsman tolaži Joshuo Kimmicha po izpadu Nemčije na domačem Euru FOTO: AP icon-expand

"Po mojem mnenju je bizarno, da se namena dejanja sploh ne ocenjuje. Ne morem razumeti, da v nogometu ne moremo oceniti, kam bo žoga letela, če imamo na voljo 48.000 ponovitev. Če Jamal brcne žogo na sredino tribune in igralec tam igra z roko, ne želim, da se za to dosodi enajstmetrovka. To ni 'nenaravna' gesta. Če pa žoga jasno leti proti golu in jo ustavi z roko, je to dejstvo, ki ga lahko vidimo," je za nemški BILD dejal nemški selektor Julian Naagelsman in še dodal: "Enajstmetrovka, ki smo jo dobili proti Danski, je bila veliko manj očitna ... "

Tako kot glavni delivec pravice Anthony Taylor je tudi VAR ostal tiho in tekma se je nadaljevala. Uefa naj bi sodnikom pred turnirjem dala posebna navodila za obravnavo igranja z roko. Direktiva je določala, da se enajstmetrovke ne dosodi, če je igralčeva roka navpično ob telesu in ne povečuje njegovega volumna. Nekdo bi se lahko strinjal, drugi pa spet ne, da je Cucurella z roko v tem primeru 'igral po pravilih'.

Začudenje edinega nemškega strelca na tekmi, Floriana Wirtza, ob nedosojeni enajstmetrovki FOTO: AP icon-expand

Nemci se sprašujejo, zakaj se je Taylor odločil za nadaljevanje igre? Je situacijo pregledal video sodnik? Kako je komuniciral s svojimi pomočniki? Vprašanja, ki so na ta dramatičen večer ostala neodgovorjena.