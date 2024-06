Nemška zakonodaja ne dovoli, da mlajši od 18 let delajo po 20. uri, Yamal jih ima 16 ...

"V Nemčiji zakon veleva, oziroma prepoveduje delo mlajših od 18 let v nočnih urah," sporoča ugledni nemški časnik in dodatno razlaga morebitni zaplet pred tekmo Španija - Albanija ... "Sicer obstaja klavzula, oziroma izreden primer, ki se največkrat zgodi prav v športu. A tudi tu so zadržki za mladega španskega nogometaša. Tekma se začenja ob 21. uri. Po nemški zakonodaji domačini in tudi tujci ne smejo delati po 20. uri. V športu so lahko aktivni do 23. ure, toda do takrat morajo imeti za sabo vse obveznosti. Od tuširanja, do opravljenih medijskih obveznosti. Če bo Yamal igral do konca, bo kršil zakon. Tako "plastično" je to," dodaja Bild.