Neporavnani računi Laporta in Deschampsa

Med selektorjem francoske reprezentance Didierjem Deschampsom in francoskim baskom Aymericom Laportom že leta vztraja nerazrešena zamera. Laporte je namreč bil član francoske reprezentance pod okriljem uveljavljenega stratega, vendar nikoli ni dobil priložnosti za igranje.

Deschamps ga sicer je vpoklical v reprezentanco leta 2016 za dve tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo, vendar ni odigral niti minute. Prav tako je na klopi ostal tudi med prijateljsko tekmo med Francijo in Španijo marca leta 2017.

Kasneje se je začenjalo govoriti, da se Laporte ni dobro vključil v ekipo in da so nekateri igralci, kot je Antoine Griezmann, nasprotovali njegovi prisotnosti. "Mislim, da mi ne da priložnosti zaradi osebnih razlogov," je po poročanju španskega časnika As decembra 2018, nekaj mesecev kasneje, ko je Francija postala svetovni prvak, dejal Laporte. Francoz baskovskih korenin je bil naslednjič vpoklican šele avgusta 2019, vendar se na vpoklic zaradi poškodbe ni mogel odzvati.

Potem pa je očitno med igralcem in selektorjem dokončno počilo. Leta 2021 se je Laporte, naveličan občutka nepomembnosti, odločil za igranje v španskem dresu in svojo novo reprezentanco je zastopal že na svetovnem prvenstvu leta 2022.