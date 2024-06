Neverjetna Romunija uničila favorizirano Ukrajino

Tekmo so bolje otvorili favorizirani Ukrajinci in bili do 29. minute nevarnejši tekmec. Dennis Man je nato na robu ukrajinskega kazenskega prostora zaposlil Nicolaeja Stanciuja , slednji pa je z izvrstnim strelom premagal Andrija Lunina . Romuni so po doseženem zadetku nadaljevali s pritiskom in bili 10 minut kasneje blizu novega gola. Strelec prvega zadetka je poskusil neposredno iz kota presenetiti ukrajinskega vratarja, novo evforijo na sektorju z romunskimi navijači pa je preprečila prečka.

V začetku drugega polčasa so imeli Ukrajinci ponovno za odtenek več terenske premoči, njihovo nezbranost pa je v 53. minuti kaznoval Razvan Marin, ki je iz roba kazenskega prostora premagal Lunina, ki bi se lahko ob zadetku vsekakor boljše odzval. Drugi zadetek je Ukrajince povsem uničil, Romuni pa so to izkoristili štiri minute kasneje, ko je za 3:0 zabil Denis Dragus.

Romuni so se v nadaljevanju osredotočili na obrambo in uspešno zadržali visoko prednost. V skupini E, kjer se bodo pomerili še z Belgijo in Slovaško, so vsaj za nekaj ur zasedli prvo mesto.