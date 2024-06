"Žal se je povsem razblinilo upanje, da bi lahko Anglija premagala Slovenijo za tri točke, Danska pa Srbijo, kar bi hrvaški reprezentanci podaljšalo "življenje" še za 24 ur," so zapisali pri net.hr.

Da je to precej mogoč razplet so se na Hrvaškem sicer zavedali, vedeli so, da jih naprej vodi le še čudež.

"Ne izgubljam vere in upanja, a nikogar nismo premagali in si nismo zaslužili iti naprej," je na današnji novinarski konferenci, dejal selektor Zlatko Dalić.