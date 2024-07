'Nismo vedeli, da bo imel že tako zgodaj tak vpliv v nogometu'

Lamine Yamal je zvezda tega evropskega prvenstva v nogometu v Nemčiji, in to kot šestnajstletni najstnik. To soboto bo šele dopolnil 17 let in lahko že v nedeljo postane evropski prvak, ko bo njegova Španija v finalu v Berlinu igrala proti Angliji. Navdušil je navijače in tudi domače špansko mestece, poroča francoska tiskovna agencija AFP.