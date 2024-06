Gakpo poskrbel za izenačenje Nizozemcev proti Poljakom (1:1*)

Virgil van Dijk in Adam Buksa

Prva odlična priložnost na tekmi je pripadla nizozemskemu vezistu Tijjaniju Reijndersu, ki pa je za las zgrešil okvir gola. Varovanci Ronalda Koemana so si v nadaljevanju priigrali še nekaj polpriložnosti, Poljaki pa so prvič zapretili v 16. minuti in svojo prvo priložnost na tekmi tudi izkoristili. Iz kota je podal kapetan Piotr Zielinski, v kazenskem prostoru pa je bil najvišji Adam Buksa, ki se je v začetno enajsterico uvrstil na račun poškodbe Roberta Lewandowskega.

Oranžni so v nadaljevanju stopili višje in bili iz minute v minuto nevarnejši. Najprej je zapretil Virgil van Dijk, nato še Memphis Depay, oba pa sta bila za izenačenje premalo natančna. Prav Depayju se je v 29. minuti ponudila nova priložnost, žoga pa se je po njegovem strelu odbila od Jana Bednareka in z nekaj sreče končala v poljski mreži.