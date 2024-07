Nizozemska in Anglija v boju za finale: Kdo se bo pomeril s Španijo?

Španci, ki po mnenju mnogih kažejo najboljše predstave na tem evropskem nogometnem prvenstvu, so si z zmago nad Francijo (2:1) zagotovili prvo finalno vozovnico. Nasproti jim bo stal zmagovalec drugega polfinalnega dvoboja med Nizozemsko in Anglijo. Reprezentanci se bosta udarili nocoj ob 21. uri v Dortmundu, rahli papirnati favoriti pa so Angleži.

Predogled tekme Nizozemska - Anglija FOTO: Sofascore.com icon-expand

Angleži že 58 let čakajo na lovoriko Angleži, finalisti zadnjega Eura, na katerem so nato po izvajanju enajstmetrovk izgubili proti Italiji, bi s prebojem v finale prišli do svojega prvega finala na velikih tekmovanjih na tujih tleh.

Angleški navijači že celo večnost čakajo na to evropsko lovoriko, ki je še ni v njihovi vitrini. Za zdaj so trije levi osvojili 'zgolj' naslov svetovnega prvaka na domačem mundialu leta 1966. Na papirju lahka pot do polfinala je Angliji predstavljala izjemno zahtevno nalogo Anglija je imela eno izmed najlažjih poti do polfinala, kljub temu pa so se na vseh tekmah doslej pošteno mučili z nasprotniki. Že v skupinskem delu, kjer je Anglija premagala Srbijo (1:0) in remizirala z Dansko (1:1) ter Slovenijo (0:0), je bila igra varovancev Garetha Southgata precej bleda in neprivlačna, za kar je angleški selektor požel precej kritik.

Dvoboj osmine finala proti Slovaški se je na papirju zdel lahek zalogaj za zvezdniško zasedbo Anglije, toda Angleži so se izvlekli šele v zadnji minuti rednega dela in nato napredovali preko podaljškov. Tudi četrtfinalni dvoboj s Švicarji je bil precej dramatičen. Anglija je izsilila podaljšek v 85. minuti, preboj pa si je pristreljala pri izvajanju enajstmetrovk. Nizozemci doslej nekako toplo-hladni, a bolj prepričljivi kot Angleži Nizozemci so v skupinskem delu za uvod pričakovano premagali Poljake (2:1). Sledil je derbi s Francozi, kjer je bila Nizozemska za odtenek boljša, a končalo se je z delitvijo točk (0:0), poraz proti Avstriji (2:3) pa je Nizozemce pahnil na tretje mesto.

Liverpoolov napadalec Cody Gakpo je na Euru ujel dobro formo. FOTO: AP icon-expand

Kljub temu se jim je nasmehnila sreča, saj so v skupini E prvo mesto zasedli Romuni, ki jih je nizozemski napadalni stroj brez težav odpihnil (3:0). Precej bolj so četo Ronalda Koemana namučili Turki, proti katerim so se nogometaši v znamenitih oranžnih dresih prebili v polfinale (2:1). Nizozemski navijači so v Dortmundu že v polnem pogonu, pričakuje se jih okrog 100.000:

Tudi Nizozemci imajo kljub bogati nogometni zgodovini le eno lovoriko, dosegli pa so jo prav na nemških tleh. Leta 1988 so sedanji selektor Koeman, Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard in druščina slavili na EP v Nemčiji. Lahko oranje na krilih razpoloženega Codyja Gakpa ponovi uspeh zvezdniške zasedbe izpred 36 let?