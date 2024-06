Nogometno pravico na tekmi Slovenija – Danska bo delil Švicar

Evropska nogometna zveza Uefa je danes razkrila delegirane sodnike za nedeljske obračune na evropskem prvenstvu, ki ga bosta danes odprli gostiteljica Nemčija in Škotska. Tekmo Slovenije proti Danski bodo sodili švicarski sodniki na čelu s Sandrom Schärerjem.

V vlogi pomočnikov bosta njegova rojaka Stephane De Almeida in Bekim Zogaj, četrti sodnik bo Litovec Donatas Rumšas. Glavni v sobi za Var bo še en Švicar Fedayi San, medtem ko bosta pomočnika Poljaka Bartosz Frankowski in Tomasz Kwiatkowski. Slednja bosta že dan prej v video sobi pomagala tudi slovenski sodniški ekipi na čelu s Slavkom Vinčićem, ki bo v soboto sodil tekmo Madžarske in Švice.

Slavko Vinčić je nazadnje sodil finale Lige prvakov med dortmundsko Borussio in madridskim Realom. FOTO: AP icon-expand

Prvo nedeljsko tekmo med Poljsko in Nizozemsko si je prislužil portugalski sodnik Artur Soares Dias, drugi dvoboj "slovenske" skupine C med Srbijo in Anglijo pa bo piskal izkušeni Italijan Daniele Orsato.

Sandro Schärer FOTO: AP icon-expand

Šestintridesetletni Sandro Schärer je letos sodil eno tekmo skupinskega dela lige prvakov in eno v evropski ligi. V tej je sodil tudi dvoboj osmine finala med Atalanto in Sportingom, v konferenčni ligi pa četrtfinale med Olympiacosom in Fenerbahčejem.