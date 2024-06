Recept za Srbe? 'Skriti emocije in jih pokazati po tekmi'

Spomnimo, slovenskim nogometašem so na uvodni tekmi z Dansko emocije v začetnih minutah prišle do živega. Poznalo se je, da je za vseh 11 v polju to prva tekma na velikih tekmovanjih. V igri Slovenije je bilo precej neizsiljenih napak, kar so Danci hitro kaznovali. V nadaljevanju se je Kekova četa sprostila, zaigrala pogumneje in zasluženo prišla do pomembne točke.