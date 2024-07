Obračun za v anale: Španija proti Angliji

V Berlinu narašča napetost pred finalom evropskega prvenstva v nogometu. Pomerili se bosta reprezentanci Španije in Anglije. Za Otočane bi to bil sploh prvi naslov evropskih prvakov, Furija pa bi z zmago v nedeljskem finalu že do svojega četrtega. Španija bi s tem postala država z največ naslovi prvakov stare celine, a zgodovina medsebojnih obračunov govori v prid treh levov.

OGLAS

Španija ali Anglija? To je vprašanje, ki si ga zastavljajo evropski in svetovni ljubitelji nogometa. Športna javnost več možnosti pripisuje Špancem, saj so ti na turnirju prikazali prepričljivejše predstave. Ne le da so dobili vseh šest odigranih tekem na turnirju, temveč tudi navdušili s svojo igro. Angleži po drugi strani niso bili tako prepričljivi, njihovo napredovanje v nadaljnje izločilne boje je večkrat viselo na nitki. Tudi glavni zvezdniki treh levov, kot so Harry Kane in Jude Bellingham niso povsem dosegli visokih pričakovanj javnosti. Angležem ne gre na roko niti dejstvo, da so na prvenstvu odigrali več minut kot njihovi nasprotniki, za pripravo na sklepni obračun turnirja pa so imeli en prosti dan manj.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Obe reprezentanci na turnirju še neporaženi, Španci z rekordnimi šestimi zmagami Španci so evropsko prvenstvo začeli z obračunom proti Hrvaški, ki so ga dobili s 3:0. Boljši so bili tudi proti Italiji in Albaniji, oba obračuna so dobili z 1:0 in se v izločilne boje uvrstili kot zmagovalka skupine B. V osmini finala so brez težav s 4:1 preskočili prvo oviro - Gruzijce. Sledil je četrtfinalni triler proti gostiteljici Nemčiji. Florian Wirtz je v 89. minuti izničil minimalno prednost, ki jo je Španiji zagotovil Dani Olmo, in izsilil podaljšek. Ko je že kazalo na enajstmetrovke, je rezervist Mikel Merino v 119. minuti svoji reprezentanci zagotovil uvrstitev v polfinale. Vstopnico za finale so si zagotovili po zmagi nad Francijo, ko sta na gol Randala Kolo Muanija odgovorila najstniški zvedznik Lamine Yamal in Dani Olmo. Špancem je uspelo nekaj, kar ni še nobeni reprezentanci doslej - zmagati na šestih tekmah evropskega prvenstva.

Angleži so se na poti do finala srečali z nekoliko manj uveljavljenimi, a zaradi tega nič manj nevarnimi nasprotniki. V skupinskem delu so z 1:0 premagali Srbijo, proti naši reprezentanci in danskemu dinamitu pa so odigrali 0:0. V osmini finala so Slovaki dolgo vodili z 1:0, podaljšek pa je v 91. minuti uspel izsiliti Harry Kane. Slovaške sanje je dokončno razblinil Bellingham, ki je Angležem zagotovil zmago v uvodnih minutah prvega podaljška. V četrtfinalu je Bukayo Saka izničil minimalno prednost Švicarjev in tekma se je zavlekla v podaljšek, sledili so kazenski streli. Trije levi so uspeli kaznovati zgrešeni strel Manuela Akanjija in se prebiti v polfinale. Tam so jih čakali Nizozemci, ki so sicer hitro povedli, toda Angleži so po uspešni enajstmetrovki Kanea izenačili. Ponovno je kazalo, da se bo tekma zavlekla v podaljšek, a v 90. minuti je rezervist Ollie Watkins izid povišal na 2:1 in svoji ekipi priboril že drugi zaporedni finale na evropskih prvenstvih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zgodovina govori v prid Angležem Angleška in španska nogometna reprezentanca sta odigrali že 27 medsebojnih obračunov, Furija je slavila deset zmag, Otočani so bili boljši trinajstkrat, štirikrat pa je bil izid poravnan. Devetnajst od teh obračunov je bilo prijateljskih, dvakrat sta se ekipi pomerili na svetovnem in štirikrat na evropskem prvenstvu, dvakrat pa sta si nasproti stali v ligi narodov. Zadnjič sta se ekipi udarili oktobra 2018, obračun so s 3:2 dobili Angleži. Španija na evropskem prvenstvu še nikoli ni premagala treh levov, premoč je Angležem nazadnje morala priznati 1996, ko je La Roja v četrtfinalu izpadla po enajstmetrovkah. Španci so sicer evropski naslov slavili trikrat, leta 1964 ter dvakrat zapovrstjo v letih 2008 in 2012, leta 1984 pa so v finalu izgubili proti Franciji. Zanje je to prva uvrstitev v finale po letu 2012. Nasprotno trije levi naslova evropskih prvakov še nimajo, so se pa letos že drugič zapored uvrstili v finale prvenstva stare celine. Obračun bo tako v vsakem primeru zgodovinski. Ali bodo evropsko krono prvič v zgodovini osvojili Angleži, ali pa bo Španija postala prva država, ki bo zmagovalni pokal prvenstva stare celine dvignila četrtič, pa bo znano v manj kot 24 urah.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči