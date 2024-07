Objokani Ronaldo: Ne sprašujte me, kaj bi se zgodilo v primeru našega poraza

Objokani prvi zvezdnik Selecaa je po tekmi priznal, da ni želel niti pomisliti na scenarij kot iz nočne more, saj bi sicer do konca svojih dni moral živeti z bremenom zgrešene enajstmetrovke v ključnih trenutkih tako pomembne tekme. "Glede na to, da je evropsko prvenstvo v Nemčiji moje zadnje v dresu portugalske reprezentance v karieri, si ne bi odpustil te napake. Sami dobro veste, da me med tekmami večkrat izdajo čustva. Menim, da sem dobro izvedel najstrožjo kazen, a Oblak je bil tokrat boljši. Normalno je, da v tistem trenutku človek pomisli na najslabše," je dejal kapetan portugalske izbrane vrste Cristiano Ronaldo in nadaljeval:

"Reprezentanca me je potrebovala, zato sem čutil še toliko večji pritisk. Sploh ne upam pomisliti na scenarij, da se ne bi uvrstili v naslednji krog tekmovanja. Ko je bilo najbolj potrebno, smo strnili svoje vrste in v dvoboju z izjemno žilavim nasprotnikom prišli do želenega napredovanja."