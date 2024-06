Oblak po zgodovinskem uspehu: En cilj je dosežen, a to še ni konec

"Zadnje minute tekme niti ne vem, kako so bile. Občutki po koncu so fenomenalni. Malo trpljenja med tekmo bo hitro pozabljenega. Presrečni, veseli, ponosni, zadovoljni. Rekli smo, da v Nemčijo ne bomo prišli samo nastopati, ampak tudi kaj narediti. Na srečo nam je uspelo priti iz skupine. En cilj dosežen, upam pa, da to ni konec," je takoj po koncu povedal Jan Oblak , ki je proti Angliji uspel ohraniti mrežo nedotaknjeno.

"Nepozabni občutki. Zapisali smo se v zgodovino. Nismo še dojeli, kaj nam je uspelo. Ponosen sem na te fante, znova smo dokazali, da smo izjemna ekipa, proti kateri imajo vsi težave," je dodal Adam Gnezda Čerin.

"To je bil plod dobre priprave na tekmo. Onemogočili smo Angliji poti do gola, sploh v prvem polčasu. Kljub nekaj slabim minutam v drugem polčasu smo se ubranili do konca," je nadaljeval motor slovenske igre na sredini igrišča, ki ga je Uefa izbrala za posameznika srečanja.

"Super vesel sem za to nagrado, ampak še bolj vesel sem zaradi prizorov za menoj," je še dodal član Panathinaikosa in s prstom pokazal na deset tisoč slovenskih navijačev, ki so znova pripravili izjemno vzdušje in preglasili številčnejše Angleže.