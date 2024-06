Oblak: Remiji se med seboj razlikujejo in ta proti Srbiji boli

Slovenska nogometna izbrana vrsta je tudi na drugi tekmi letošnjega evropskega prvenstva prikazala izjemno igro. Polno borbenosti, fanatičnosti, taktične discipline in nenazadnje lucidnosti, ki je pripeljala do vodilnega zadetka Žana Karničnika. Naš tokratni tekmec Srbija pa se je na njeno veliko srečo dobesedno v zadnji sekundi sodnikovega dodatka z izenačujočim zadetkom Luke Jovića srečno izvlekla. Kapetan Jan Oblak in odlični desni bočni branilec Karničnik sta po koncu obračuna v Münchnu strnila misli, med katerimi sta izpostavila neverjetno kolektivno moč slovenske reprezentance.

Da, zgodovina se ponavlja! In tudi tokrat v dvoboju med slovensko in srbsko izbrano vrsto na evropskem prvenstvu v Münchnu smo večkrat podoživeli dramo izpred 24 let, ko sta se omenjeni reprezentanci na EP-ju v Belgiji in na Nizozemskem na koncu razšli brez zmagovalca. Tokrat pa je varovancem selektorja Matjaža Keka kazalo še precej bolje. Tekla je namreč zadnja, peta minuta sodnikovega dodatka, ko so Srbi iz obupa izsilili še zadnji udarec s kota na tekmi, ki ga je na veliko slovensko žalost v izenačujoči zadetek (1:1) spremenil rezervist Luka Jović. Remi, za katerega upamo, da ne bo usoden za slovenske nogometaše v luči boja za napredovanje v osmino finala.

"Remiji se med seboj razlikujejo in ta proti Srbiji boli. Predvsem zaradi načina, kako je prišlo do njega. To so standardne situacije na tekmi, za katere nikoli ne veš, kako se bodo razpletle. Kriviti kogar koli za ta zadetek ne bi imelo nikakršnega smisla. Na koncu se pomni le rezultat, a težko se znebim občutka, da smo si tokrat zaslužili več kot le točko," so bile uvodne besede kapetana slovenske izbrane vrste Jana Oblaka po drugi odigrani tekmi na letošnjem Euru.

Statistika tekme Slovenija - Srbija FOTO: Sofascore.com icon-expand

Kapetan je, jasno, pohvalil predstavo svojih soigralcev v polju in še posebej izpostavil fanatični kolektivni duh Slovenije. "To je naš zaščitni znak, ena od kakovosti, ki nas je pripeljala v Nemčijo. Nič, to je nogomet, gremo dalje. Čaka nas še ena tekma, v katero bomo vstopili podobno kot na predhodnih dveh z Dansko in Srbijo," je še dodal 31-letni čuvaj mreže madridskega Atletica, izjemni desni bočni branilec Žan Karničnik, ki je v 69. minuti premagal nemočnega Predraga Rajkovića in bil z naskokom naš najvidnejši posameznik na obračunu v bavarski prestolnici, pa je povedal naslednje: "Težko je karkoli pametnega reči v tem trenutku. Za nami je še ena odlična tekma, tudi selektor Kek nam je že čestital v garderobi za borbenost in nepopustljivost, a na koncu nas je zapustila še sreča. Zdaj imamo kar nekaj dni časa za kakovostno regeneracijo in pripravo na tekmo z Anglijo. Zelo zahteven nasprotnik, ki bo od nas zahteval popolno pripravljenost."

