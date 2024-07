'Odrešenje' za objokanega Ronalda, ki so ga poimenovali 'Misstiano Penaldo'

"Misstiano Penaldo", "razblinjene sanje portugalske legende", "objokani Ronaldo" ... Nedavna tekma med Slovenijo in Portugalsko odmeva v tujih medijih. A ne le težko priigrana zmaga portugalske reprezentance, naslove in vsebino polnijo tudi solze in zgrešeni streli portugalskega zvezdnika. BBC-jev neizprosni "dosegel je dno" so sicer številni drugi mediji omilili ter poudarili, da se je naposled odkupil z zadetkom med enajstmetrovkami. Mnogi pa so bili kritični tudi nad poročanjem in komentarji britanskega medija.

OGLAS

"Ko je Jan Oblak v podaljških ubranil enajstmetrovko Cristiana Ronalda, so se sanje portugalske legende v trenutku razblinile," dan po spopadu Slovenije in Portugalske piše britanski BBC. In še: "Dosegel je dno."

Cristiano Ronaldo na tekmi proti Sloveniji FOTO: Profimedia icon-expand

39-letni portugalski zvezdnik je sicer za portugalske medije povedal, da je to njegov zadnji Euro in za trenutek se je zdelo, da se bo njegova kariera na evropskem prvenstvu zaključila s porazom. BBC se je med tekmo odločil celo, da bo Cristiana Ronalda preimenoval kar v "Misstiano Penaldo", ko je nogometaš zgrešil še en prosti strel. To je bila tudi enajstmetrovka, zaradi katere so po licih Ronalda padale solze. 'Epska drama' A medij je s posmehljivim imenom med nogometnimi oboževalci in poznavalci, piše Daily Mail. Nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance John Terry je posmehljivo oznako, ki si jo je privoščil medij, označil za "sramotno", gledalci pa so korporacijo označili za "neprofesionalno".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ronaldo se je naposled odkupil za svoje prvotne zgrešene strele, bil je namreč eden od treh portugalskih strelcev, ki so po podaljških zadeli enajstmetrovko in tako Portugalski zagotovili zmago. Ter seveda tudi portugalski vratar Diogo Costa, ki je ubranil vse tri slovenske enajstmetrovke.

"Tudi najmočnejši ljudje imajo slabe dneve. Ekipo sem pustil na cedilu, ko me je ta najbolj potrebovala," je po tekmi dejal Ronaldo, ki je sicer nato dodal: "Žalost na začetku se je na koncu spremenila v veselje. To je nogomet - trenutki, nerazložljivi trenutki. Počutim se žalostnega in srečnega hkrati."

Cristiano Ronaldo FOTO: Profimedia icon-expand

Tiskovna agencija AP News medtem piše o "epski drami", ki se je odvila od v času kazenskih strelov. A tudi slednji so se obregnili ob nastop portugalskega superzvezdnika. The Guardian pa je sprejel "opravičilo" Ronalda, ki je naposled le zatresel gol za odličnim slovenskim vratarjem Janom Oblakom. 'Navijač z Messijevim dresom' Poslednja priložnost, ki so jo omogočile enajstmetrovke, je Ronaldu prinesla "odrešenje", poudarjata tudi Al Jazeera in The New York Times. "Zagotovo je bil to Ronaldov šov," piše slednji, ki pa je odstavek namenil tudi vrhunskim slovenskim nogometašem, za Benjamina Šeška pa je zapisal, da čeprav si ugleda morda tokrat ni povečal, si ga je pa zagotovo utrdil.

Portugalska - Slovenija FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Portugalski vratar je sicer uspešno obranil Šeškov strel, kar je za RTS komentiral srbski nogometaš Rade Bogdanović: "Šeško? Fant, kdaj boš, če ne nocoj? Mečkaš žogo z levo nogo. Ni uspelo, igralec je vreden 50 milijonov evrov, a mečka z levo nogo." Kritiziral pa je tudi menjavi slovenskega selektorja Matjaža Keka, poraz pa je naposled pripisal neizkušenosti Slovenije. "Na koncu so odločale malenkosti," je še dejal.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči