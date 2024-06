Odštevamo minute do prve tekme Slovenije

Navijači v Stuttgartu so pripravljeni na obračun med Slovenijo in Dansko.

Dve zmagi na uvodnih dveh tekmah, rezultatsko slab mesec junij, fantastični nastopi med septembrom in oktobrom, poraz na Danskem ter zmaga proti Kazahstanu. To je kratek opis dogajanja, ki je Slovencem po 24. letih ponovno prinesel evropsko prvenstvo. Od zgodovinske zmage v Stožicah, ko je Benjamin Verbić v 86. minuti poskrbel za evforijo na tribunah, je minilo že 218 dni, danes pa je napočil dan, ko se bo v naši majhni državi za slabi dve uri ustavil čas.

Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 18. uri začela s tekmo proti Danski, s katero so v kvalifikacijah za Euro enkrat remizirali in enkrat izgubili. "Proti super kvalitetni danski reprezentanci s top selektorjem bomo poskušali priti do pozitivnega rezultata. Način? To prepustite nam. Neizmerno me veseli 10, 12, 15 tisoč slovenskih navijačev in številna sporočila ter pozitivna energija. Lepo je v teh dneh biti nogometaš v Sloveniji," je pred obračunom povedal slovenski selektor Matjaž Kek.