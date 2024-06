Odštevamo ure do zgodovinskega večera v Kölnu

Včeraj je Sloveniji šel na roko razplet v skupini B, saj je na tretjem mestu po pravi drami končala Hrvaška

Vatreni imajo prav tako kot Slovenija dve točki, a so zavoljo slabe gol razlike (-3) brez realnih možnosti za napredovanje. Tamkajšnja javnost pa ne more preboleti kar osmih minut sodniškega dodatka, saj so Italijani izenačili prav v 98. minuti.