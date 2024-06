Odštevanje dosega vrelišče: Kek se je odločil za isto enajsterico kot proti Danski

Srbija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 33. mestu, Slovenija je 57. Slednja je proti Srbiji in njenim predhodnicam doslej igrala osem tekem, ima eno zmago, en poraz, šestkrat pa se je z njo razšla brez zmagovalca. Dvoboj Slovenije in Srbije že dolgo žanje precej zanimanja, tako da si ga bodo ogledali številni navijači obeh reprezentanc. Če so slovenski svoj rekord po številu iz Amsterdama na EP 2000 izboljšali že ob tekmi z Dansko v Stuttgartu, jih bo na Bavarskem še več. Ocena se giblje med 16.000 in 20.000, o podobni cifri - več kot 20.000 - poročajo tudi srbski mediji za svoje navijače.