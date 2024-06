'Parkiran slovenski avtobus in dolga portugalska noč'

Bliža se ponedeljek in najbolj pomembna tekma nogometne Slovenije v njeni 33-letni zgodovini. Nasproti bo stala zvezdniška Portugalska, s katero se je Slovenija marca pomerila v Stožicah, kjer je sicer oslabljena Portugalska presenetljivo izgubila z 2:0. Tekma osmine finala bo drugačna. Portugalci pričakujejo, da se bo Slovenija branila celo tekmo in poskušala s protinapadi. "Slovenci bodo pred Oblakom parkirali avtobus," so neposredni in tudi enotni portugalski mediji, ki sicer svoje reprezentance niso pribijali na križ po sramoti proti Gruziji (0:2). Povsem drugače b(o)i bilo, če se njihovi izbrani vrsti ne bi uspelo preskočiti Slovencev, ki so si jih izbrali kot žrtev ...

Portugalska je na zadnji tekmi skupinskega dela izgubila proti Gruziji in na Portugalskem so se prižgali rdeči alarmi. Gruzija, ki je po stavnicah bila najslabše vrednotena ekipa prvenstva, je Portugalsko premagala z 2:0 in povzročila veliko grenkobe v ustih ekipe z Iberskega polotoka.

Na tekmi proti Gruziji se je na trenutke zdelo, da si Portugalci želijo igrati s Slovenijo, a o naši reprezentanci tudi portugalski mediji govorijo z izbranimi besedami. "Slovenska ekipa je zelo rigorozna v obrambi, vedno zelo kohezivna in svojim nasprotnikom pušča zelo malo prostora v kazenskem prostoru. Na trenutke poskusi z oteževanjem nasprotnikove gradnje igre, s čimer otežuje delo najboljšim igralcem z žogo in sili manj učinkovite igralce, da prevzamejo pobudo. Takšen primer je bil proti Angliji, kjer sta Guehi in Trippier (desničar, ki je igral na levi strani) imela več prostora kot Stones in Walker," piše portugalski športni časnik A Bola.

Roberto Martínez

Trener Portugalske Roberto Martinez je na novinarski konferenci po tekmi z Gruzijo govoril tudi o Slovencih: "So reprezentanca, a igrajo kot klub." in tako poudaril uigranost predvsem obrambne vrste slovenske reprezentance. "Obeta se parkiran slovenski avtobus pred Oblakom in potencialno dolga portugalska noč," so si enotni mediji z Iberskega polotoka.

Kljub temu je marsikdo dobil občutek, da je z rotacijo enajsterice proti Gruziji Portugalska vseeno zadovoljna s svojim naslednjim nasprotnikom. Videlo pa se je tudi, da je Gruzija vseeno našla odgovore na portugalske silovite napade in odnesla celo kožo. Selektor Matjaž Kek bo proti Portugalski navdih črpal tudi z omenjene tekme, odvisno pa bo od tega, kako kakovostni bodo protinapadi in kako učinkoviti bodo Slovenci v zaključkih.

Spomin na marec 2024 in gostovanje Cristiana Ronalda in Portugalske v Stožicah. Slovenija je takrat slavila z 2:0 ...

Obe reprezentanci imata svoje dolžnike, ki bi lahko zablesteli, ko je to najbolj pomembno. Cristiana Ronalda, ki prvič v svoji karieri ni dosegel gola v skupinskem delu EURA, ne gre podcenjevati, če tudi na enakem nivoju kot pred leti. Benjamin Šeško, ki je poleg Jana Oblaka največje ime slovenske izbrane vrste, prav tako še ni dosegel zadetka. Izjemna priložnost za prvenec na velikih tekmovanjih je prav tekma proti veliki Portugalski.