Pet potencialno ključnih dvobojev finala evropskega prvenstva

Kapetan Anglije Harry Kane lahko z zadetkom postane najboljši strelec tega turnirja. Po 44 golih v 45 nastopih za Bayern je Kane na prvenstvu imel nekaj zdravstvenih težav in bil zamenjan na treh od šestih tekem. V Aymericu Laportu bo imel nasproti izkušenega branilca, ki je osvojil pet angleških naslovov in Ligo prvakov z Manchester Cityjem. Na tem prvenstvu je zaigral na vseh tekmah, z izjemo prve proti Hrvaški, in pokazal odlično formo. Lahko ob pomoči svojega obrambnega partnerja v žep pospravi enega izmed najnevarnejših napadalcev na svetu?

Phil Foden in Rodri

Drugi potencialno odločilni obračun bo med klubskima soigralcema Philom Fodnom in Rodrijem. Fodna so navijači bodrili z znamenitim napevom "Phil Foden's on fire", toda nogometaš je šele v polfinalu upravičil besedilo, ki govori o nogometašu v izjemni formi. Na tekmi proti Nizozemski so mu eno žogo izbili z golove črte, v nadaljevanju tekme pa je zadel še okvir vrat. A Foden bo moral biti na najvišji ravni, saj je njegov soigralec iz Manchester Cityja Rodri dokazal, zakaj ga vsi poznavalci nogometa uvrščajo med najboljše obrambno usmerjene veziste na planetu.