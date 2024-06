Piksi zabaval na novinarski konferenci in poudaril: Nismo favoriti

Srbski nogometaši so se za razliko od slovenskih, ki so dan pred tekmo trenirali v bazi v Wuppertalu, že spoznali s travnato zelenico Allianz Arene v Münchnu. Še pred uradnim treningom je dobro razpoloženi selektor Dragan Stojković - Piksi stopil pred medije in o svojih naslednjih nasprotnikih govoril z izbranimi besedami. Zmotilo pa ga je že pregovorno nemško upoštevanje pravil.

Dragan Stojković z razpletom prve tekme ni bil zadovoljen, a je prepričan, da bo že proti Sloveniji drugače. FOTO: AP icon-expand

Srbija evropskega prvenstva v Nemčiji ni odprla po željah. Po porazu z Angleži (0:1) je javnost razburkala izjava Dušana Tadića, ki je uvodno tekmo začel na klopi, po njej pa dejal, da bi zagotovo zadeli vsaj dvakrat, če bi bil v igri od prve minute. Za nameček je zaradi poškodbe prvenstvo že sklenil Filip Kostić. Med navijači izjemno priljubljeni "Piksi" je na novinarski konferenci hitro dal vedeti, da je spor pozabljen. Tadić bo, kot je potrdil, že proti Sloveniji začel od prve minute, o domnevnem sporu pa je povedal: "Nič posebnega se ni zgodilo, to je morda zanimivo samo za vas, medije. Rekel je, kar je rekel. Gremo naprej. Zdaj je najbolj važna tekma s Slovenijo." Nato ga je eden od novinarjev vprašal, zakaj – vsaj na pogled – ni tako razpoložen, kot je bil pred tekmo z Anglijo. Je morda kriv rezultat? Odgovor Dragana Stojkovića nas je presenetil, predvsem pa nasmejal. "Ne, ni to razlog. Povsod mi skenirajo akreditacijo. Do kdaj še? Kot da vstopamo v Naso, ne na stadion," je odvrnil 59-letni strokovnjak in dodal, da je pravila vendarle treba upoštevati.

Selektor Srbije Dragan Stojković - Piksi uvodoma ni deloval pretirano razpoložen, potem je bilo drugače ... FOTO: Uefa icon-expand

Stojković opozarja na Šeška in Šporarja in poudarja: Nismo favoriti Stojkoviću je na novinarski konferenci družbo delal Aleksandar Mitrović. Oba sta v igri Slovenije izpostavila nevarnost ofenzivnega tandema Šeško-Šporar. "Sta igralca, ki v napadu delata razliko, kadarkoli lahko dosežeta zadetek. Kompaktnost in ekipna igra so največje kvalitete Slovenije," je svoje varovance posvaril Piksi, ki se ne strinja z napovedjo stavnic. Te v vlogo izrazitega favorita postavljajo Srbijo. "Nismo favoriti, saj ste začeli dobro in osvojili točko," je uvodoma odvrnil na vprašanje našega novinarja Jana Lukača in nato pojasnil. "Kdor misli, da bo Slovenija enostaven nasprotnik, se moti. Je zelo motivirana in disciplinirana ekipa, ki lahko vsakogar spravi v težave. Matjaž Kek je odličen selektor. Slovenija nas bo zagotovo spravila v težave, mi pa bomo morali biti pametni. A mi gledamo iz našega vidika, želimo si zmage."

Angležem pokazali preveč spoštovanja Piksi je napovedal, da bo v primerjavi z Angleži v prvi postavi opravil dve zamenjavi. Na levi strani bo že omenjenega Kostića najverjetneje nadomestil Filip Mladenović, ki je po vstopu proti Angliji pustil zelo dober vtis. Vrača se tudi Tadić, ki bo prva izbira v primeru izvajanja enajstmetrovke, kar je potrdil tudi Mitrović. Jasno je, da si Srbija novega poraza ne sme privoščiti. V primeru zmage pa bi si na stežaj odprla pot v izločilne boje. Isto velja za Slovenijo. Stojković je dodal, da kljub uvodnemu poraza ostajajo optimistični. Angležev so se lotili s preveč spoštovanja, je prepričan. "Proti Angležem smo šli, kot da so z drugega planeta, ampak videli ste lahko, da temu ni tako. Kot smo igrali zadnjih 70 minut, moramo igrati proti Sloveniji."

30 tisoč Srbov v Münchnu ne samo motivacija, tudi odgovornost Eni in drugi bodo v "balkanskem" derbiju stavili na izjemno podporo s tribun. Že večkrat smo omenjali, da bo na tribunah Allianz Arene zagotovo padel rekord po številu slovenskih navijačev na gostujočih tekmah reprezentance. Na tekmi se pričakuje 15, po najboljših napovedih celo 20 tisoč Slovencev. Srbov pa naj bi bilo celo 30 tisoč, kar bo prav tako rekord v kateremkoli športu, so nam povedali srbski mediji. To je dodatna motivacija, a tudi odgovornost, je izjemno podporo srbskih navijačev komentiral Stojković. "Ne igramo zgolj zase, imamo odgovornost do tistih, ki za nas navijajo. Dobro je, da se reprezentanco ljubi in jo podpira. Z obnašanjem na terenu in izven njega skušamo biti primer, kako se boriti za svojo državo in navijače," je pojasnil.

Nadeja se, da bo obračun minil brez incidentov, v pravi nogometni evforiji. "Veliko Slovencev bo, a tudi Srbov. To je lepo. Verjamem, da bodo po tekmi skupaj šli na pivo. Kdor bo zmagal, bo plačal," je bil komentar, ki je poskrbel za kar nekaj dobre volje in nasmeškov v novinarski sobi Allianz Arene. Enako velja za omembo zadnjega srečanja Slovenija in Srbije (tedaj še Jugoslavije, op. a.) na velikih tekmovanjih. Na Euru 2000 sta se reprezentanci razšli neodločeno (3:3), potem ko je Slovenija že vodila s tremi goli prednosti. Za obe reprezentanci je bil to edini nastop na Euru pred letošnjim turnirjem v Nemčiji.

Spomin na noro tekmo pred 24 leti "Težava je, ker Srbija danes nima več mene (na igrišču, op. a.) Seveda se spomnim, nora tekma. To je ena najbolj atraktivnih tekem tistega turnirja. Slovenija je imela odlično ekipo in selektorja. Povedli so hitro, mi pa smo prejeli še rdeči karton. Potem pa se je zgodil čudež. Verjeli smo, da se lahko vrnemo, in uspelo nam je," je srečanje v Charleroiju pred 24 leti še enkrat podoživel Stojković, ki je takrat vstopil že v prvem polčasu namesto Dejana Stankovića. Obračun je v posebnem spominu ostal tudi tedaj 5-letnemu Mitroviću. "To je eden mojih prvih spominov na reprezentanco. Spominjam se izjemne tekme, ki je imela vse – od golov, preobratov do rdečega kartona. Upam, da bomo tudi jutri odigrali takšno tekmo, le s to razliko, da bomo zmagali. Želimo, da na ta način vzpodbudimo zanimanje za nogomet med mlajšimi," je dejal napadalec Al-Hilala. Slovenskim nogometašem je z uvrstitvijo na Euro in remijem proti Dancem to nedvomno uspelo. Kogar še niso navdušili, bodo morda že jutri. Pred polnimi tribunami veličastne münchenske Arene ...