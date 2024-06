Po 24 letih nov spektakel: navijači so že tukaj, prihaja še Siddharta

24 let je minilo od znamenitega navijaškega koncerta v Amsterdamu, ko je oder na znamenitem trgu Dam zavzel trio Pero Lovšin, Zoran Predin in Vlado Kreslin. Pred 10.000 navijači so zapeli legendarno pesem Slovenija gre naprej. Ta je vse od takrat stalnica na tribunah, tak koncert pa se ni nikoli več ponovil. Vse do sedaj. V torek popoldne v Köln, kjer znova pričakujejo na tisoče slovenskih navijačev, prihaja Siddharta. Obeta se torej nov spektakel za slovensko navijaško zgodovino.

Nedeljsko sončno popoldne je na breg Rena privabilo številne sprehajalce, oprava mnogih pa je bila nogometno obarvana. Domačini, ki so imeli v svojem žepu že dve zmagi, so se naokrog ponosno sprehajali v svojih belih dresih, zvečer jih je čakala še ena tekma.

Naokrog so ponosno korakali tudi Belgijci, nekoliko bolj poklapano pa Romuni, ki so v sobotnem obračunu v Kölnu potegnili krajši konec. Britanski naglas je bilo čez dan "v civilu" slišati predvsem s teras lokalov, proti večeru je pogovore zamenjalo prepevanje, v mesto pa počasi že kapljajo tudi Slovenci.

Iz prtljažnika so takoj potegnili zastavo. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Roka in prijatelje srečamo, ko se ravno skobacali iz avtomobila, ki so ga parkirali v samem središču Kölna. Bili so že na slovenski otvoritveni tekmi Eura 2024, kjer je Slovenija remizirala z Dansko.

Nato so se vrnili nazaj v Slovenijo, v petek okoli 23. ure pa so se znova odpravili proti Nemčiji. Postanek z nočitvijo so naredili v Darmstadtu, v nedeljo dopoldne pa so torej prišli do Kölna, kjer ostajajo do srede. Najprej pa so si zaželeli ogledati mesto. "Počakajte, še zastava," nemudoma sežejo v prtljažnik, preden se družno nastavijo objektivu našega fotografa.

Dobrodošli v Kölnu FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Družina Vogrinec pohajkuje po promenadi ob bregu Rena. Kot pravi glava družine, ki je bil tudi na tekmi v Stuttgartu, so prišli v soboto. "Domov pa gremo v nedeljo, čez en teden, in to iz Dortmunda," s povsem resnim glasom doda.

Misel na Dortmund. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Dortmund bo namreč gostil dvoboj osmine finala med prvouvrščenim v skupini A (že je znano, da je to gostiteljica Nemčija) in druguvrščenim v skupini C, kjer je tudi Slovenija. Naš sogovornik je tako še vedno prepričan, da se lahko uvrsti na mesto, ki vodi v Dortmund.

Kombinatorika napredovanja je v tem trenutku sicer kar zapletena in jo preigrava celotna sončna stran Alp skupaj z nami v Nemčiji. Preboj iz skupine ter s tem pot v Frankfurt ali nazaj v München namreč lahko prinese tudi tretje mesto v skupini, če se pravilno poklopijo še določeni drugi rezultati.

Prvi slovenski navijači so že v Kölnu FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Gremo po zmago," je pred odločilno tekmo z Anglijo jasna tudi sedmerica iz Ljubljane in okolice, ki jo srečamo pri stopnicah, ki vodijo proti mogočni gotski katedrali, najbolj prepoznavni kölnski znamenitosti. Vsi nosijo enake majice, zanje bo to prva tekma letošnjega evropskega prvenstva, v Köln pa so v nedeljo zjutraj pripotovali z letalom iz Bologne.

Sedmerica je v Köln priletela iz Italije. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Številni navijači so se na sever Nemčije torej odpravili v lastni režiji, prišli pa bodo tudi organizirani. Kompas, ki je uradna potovalna agencija Nogometne zveze Slovenije, proti Kölnu pošilja več avtobusov. Eden je že tukaj, še sedem jih prihaja, je za 24ur.com povedal Jure Uranjek. 300 potnikov pa se je raje odločilo za krajše popotovanje, za skok z letalom. Polovico bo letalo pripeljalo iz Zagreba, polovica se bo na čarter vkrcala na Brniku. Že zdaj je vroče, s Siddharto bo še bolj Po daljšem obdobju hladnejšega vremena tudi v Köln prihaja poletje. Že nedelja je prinesla 25 stopinj Celzija, danes bo po napovedih še kakšno stopinjo več, torej pa bo že prinesel tridesetico. Navijači, ki so bili že na tekmi v Münchnu, sicer upajo, da bo šlo vsaj brez tiste uničujoče sopare, zaradi katere je ljudi obhajala slabost in jih kuhala v kotlu visoke Allianz Arene.

Jutrišnja tekma bo sicer na sporedu šele zvečer, vendar bo vrelišče za slovenske navijače doseženo že popoldne. Ob 15.00 se bo navijaška cona Tanzbrunnen, ki se bo na dan slovenske tekme sicer odprla že ob 13. uri, začela ogrevati za nastop Siddharte, novega poglavja v slovenski zgodovini športnega romanja.

Oder v navijaški coni Tanzbrunnen, ki bo gostil Siddharto.

Tanzbrunnen najdete na nasprotnem bregu Rena. Čez reko se lahko sprehodite po znamenitem obokanem železniškem mostu Hohenzollern, ki nudi odličen razgled na katedralo. Z enega na drug breg pluje tudi mala ladjica, ki je v času Eura brezplačna. Vendar se pripravite na nekoliko daljše čakanje, saj je vrsto za vkrcanje prinesla že nedelja. Če je potnikov preveč, je treba približno 20 minut počakati na novo.

Brezplačen prevoz na drugo stran Rena

Če boste prihajali z vlakom, ki je na dan tekme za vse imetnike vstopnic brezplačen, izstopite na železniški postaji Köln Messe/Deutz Bf.

Idilično obrežje reke Ren FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Navijaška cona je ograjena, zato vas pred vstopom čaka varnostni pregled, kjer bo treba odvreči morebitno lastno pijačo. Tako kot na stadionu niti v coni niso dovoljeni (pre)veliki nahrbtniki in torbe, zato vzemite s seboj nekaj majhnega. Ne pozabite na hidracijo in zaščito pred vročim junijskim soncem, na voljo so brezplačni pitniki, pa tudi naprava s kremo za sončenje.

Tudi v navijaški ekstazi ne pozabite na vodo in kremo. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Za malo pivo (0,3 l) boste odšteli štiri evre, gazirana brezalkoholna pijača (0,4 l) stane evro več.

Cenik v navijaški coni Tanzbrunnen FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Konec nastopa Siddharte je po navedbah na uradni spletni strani predviden za 16.30, navijači pa se bodo nato verjetno peš odpravili proti znameniti katedrali in osrednjemu delu mesta Heumarkt na drugem bregu Rena, na katerem je tudi RheinEnergieStadion. Ta je oddaljen približno pol ure vožnje z javnim prevozom, 20 minut, če bi se tja zapeljali z avtomobilom ter uro in pol, če bi vzeli pot pod noge. Oblecite se v modro! Medtem ko so Združeni navijači Slovenije (ZNS) - tisti, ki z megafonom in bobnom v Nemčiji res odlično skrbijo za taktirko navijaškega ritma na tribunah - na prvih dveh tekmah Slovenije pozivali k nošenju bele barve, ki so jo nosili tudi fantje na igrišču, bodo naši nogometaši tokrat zaigrali v modrih dresih. Zato tokrat prinesite vsaj kakšen kos navijaške oprave v modri barvi, da bo pogled na slovenski del tribun čim bolj enoten.

Slovenski navijači na trgu Marienplatz v Münchnu FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Za konec pa še nekaj besed o Kölnu. Gre za največje mesto v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija in četrto največje v Nemčiji. Ima več kot milijon prebivalcev, metropolitanska regija Ren-Ruhr pa desetkrat več. Leži na pičlih 53 metrih nadmorske višine, blizu sta belgijska in nizozemska meja.

Razglednica Kölna

Prav zato je središče mesta v soboto pokalo po šivih, saj so ga preplavili belgijski navijači. Njihova tekma je bila na sporedu ob 21. uri, ob 18.00 pa je igrala Turčija, ki ima v Kölnu zelo močno diasporo. Prebijanje po Heumarktu z množico lokalov, kjer je tudi osrednja navijaška cona v mestu, je bilo praktično nemogoče.

Ko navijači preplavijo Köln ...