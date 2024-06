Pogačar in Dončić v en glas: Z vsem srcem za Slovenijo!

Pred zgodovinskim obračunom s Srbijo, gre za tekmo drugega kroga skupinskega dela nogometnega EP v Nemčiji, so se javili tudi nekateri slovenski superzvezdniki in podprli naše nogometaše v tekmi, ki lahko Slovencem prinese že uvrstitev v izločilne boje. Javila sta se tudi Tadej Pogačar in košarkar Luka Dončić. "Dokazali ste, da zmorete, verjamem, da vam bo tudi tokrat uspelo," med drugim pravi zmagovalec Gira Tadej Pogačar, ki se nahaja na višinskih pripravah na Tour.