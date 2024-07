Poklapani Kane iskal prave besede: To bo bolelo še dolgo

Prekletstvo angleške nogometne reprezentance se nadaljuje. Država, ki se ima za izumiteljico najlepšega športa na svetu, že 58 let čaka na novo lovoriko. In čakala bo še vsaj dve leti, potem ko so trije levi drugič zapored izgubili v finalu evropskega prvenstva. Kapetan Harry Kane, ki pri 30 letih še čaka na prvo lovoriko v karieri, med španskim proslavljanjem ni skrival razočaranja.