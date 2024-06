Poostrena varnost na Euru: na stadion, kot da bi želeli na letalo

Ko smo želeli s polno opremo (kamera, mikrofon, prenosni računalniki in ostali novinarski pripomočki) nekaj ur pred tekmo vstopiti v Stuttgart Areno, smo najprej morali skozi podroben pregled Uefinih rediteljev.

Prvi nam je skeniral akreditacije in preveril, če so ustrezne. Nato nam je drugi naročil, naj čisto vse, tudi mobilne telefone in denarnice, odložimo na tekoči trak. Vsi naši predmeti so šli skozi rentgen, ob katerem je tretji v verigi Uefinih rediteljev na zaslonu podrobno pregledoval vsebino naših nahrbtnikov.

Medtem smo morali skozi "rentgenski obok", ki je potrdil, da pri sebi nimamo ničesar, kar bi lahko ogrozilo nemoteno izvedbo nogometnega spektakla.