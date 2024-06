Vprašanje, ki pove veliko o spoštovanju do slovenske reprezentance

OGLAS

Portugalci so v skupini F kočali na prvem mestu, potem ko so premagali Čehe in Turke ter v zadnjem krogu izgubili z Gruzijci. Prvo mesto so si sicer zagotovili že pred tem obračunom. FOTO: AP icon-expand

Dan pred spektaklom v Frankfurtu je pred medije stopil zvezdnik Manchester Uniteda Bruno Fernandes. Eden od portugalskih novinarjev je v svojem vprašanju najprej izpostavil, da se Slovenija zna povleči pred svoja vrata in zelo dobro braniti, ter ob tem vprašal, ali se svojega tekmeca v osmini finala zaradi tega celo nekoliko bojijo. "Nikogar se ne bojimo, a vsakogar spoštujemo. Nikoli ne gledamo na ime reprezentance, s katero igramo. Pogledamo pa njihove igralce. Tudi Slovenija ima odlične posameznike, ki jih zelo spoštujemo. Z njimi smo odigrali prijateljsko tekmo, na kateri so nas premagali. To pomeni, da se moramo dobro pripraviti in biti previdni. Ampak ponavljam: nikogar se ne bojimo," je odvrnil 29-letni napadalni vezist.

Fernandes opozarja: Veliko moramo teči in paziti na protinapade Za razliko od novinarske konference Angležev pred tekmo zadnjega kroga skupinskega dela je bilo tokrat o Sloveniji veliko več govora. Zagotovo tudi zato, ker so varovanci Matjaža Keka marca na prijateljski tekmi že ugnali slovitejšega nasprotnika (2:0). Fernandesa takrat v Stožicah sicer ni bilo, a se je že v svojem prvem odgovoru spomnil na omenjeni obračun.

V Stožicah je 26. marca manjkalo kar nekaj portugalskih zvezdnikov, tudi Fernandes je tedaj ostal v domovini. Dan pred osmino finala pa je izpostavil, da bi se obračun verjetno razpletel enako, ne glede na to, kdo bi takrat bil na igrišču.

"Letos smo med seboj že igrali. Nismo zmagali, ampak je vseeno šlo za pomembno tekmo. Vemo, kako se lotiti tekme. Karseda potrpežljivi moramo biti, saj se Slovenija dobro brani z nizkim blokom. Tudi fizično je to dobra ekipa, zelo so agresivni, zato moramo storiti vse, da jih utrudimo. Veliko moramo teči in paziti na protinapade, saj vemo, da so zelo nevarni," je glavne nevarnosti Slovenije izpostavil Fernandes.

Bruno Fernandes svari pred odlično slovensko obrambo, na katero bodo morali – za razliko od prijateljske tekme v Stožicah – tokrat najti pravšnji recept. FOTO: Profimedia icon-expand

Nizki blok – najbolj izpostavljena odlika Slovenije Prav tolikokrat omenjeni "nizki blok", torej sposobnost branjenja tik pred svojmi vrati, je bila največkrat omenjena prednost Slovenije. Portugalci imajo – to sta dokazali tekmi s Češko (2:1) in Gruzijo (0:2) – proti takšnemu načinu igranja precej težav, zato se bodo morali prilagoditi, opozarja Fernandes. "Pričakujem podobno tekmo kot s Češko. Na takšnih tekmah prostora med linijami skoraj ni. In če ga ni, se je tekmeca potrebno lotiti drugače. Proti Čehom sem bil zelo frustriran, saj sem želel na položaju desetke iskati soigralce, ampak nam Češka tega ni omogočila. Potem smo pač igrali preko kril, po katerih smo prišli do obeh zadetkov," je recept za uspeh iskal Fernandes in dodal: "Vemo, da je težko, ko nasprotnik stoji zelo globoko. In vemo, da je Slovenija odlična obrambna ekipa. Že na prijateljski tekmi so v obrambi igrali odlično, mi pa smo s tem imeli ogromno težav." Ko je beseda nanesla na posameznike v naši izbrani vrsti, je član rdečih vragov najprej izpostavil napadalni dvojec Andraž Šporar-Benjamin Šeško. "Odigrala sta vse tekme in se med seboj odlično sodelujeta, ampak lahko tudi individualno naredita svoje. Dobro ju poznamo."

Roberto Martinez zelo ceni delo slovenskega selektorskega kolega Matjaža Keka. FOTO: Uefa icon-expand