Portugalci slavijo novega junaka: 'Hvaležni smo za 'magične' rokavice Dioga Coste'

A niso bili edini, ki so hvalili tamkajšnjega vratarja. "Diogo Costa si je obrisal solze: Portugalska trpi, a zmaguje po kazenskih strelih in je v četrtfinalu Eura 2024," so zapisali pri Correio da Manhi in dodali: "Na Diogovem hrbtu: Portugalska je žalostno jokala, a na koncu so bile solze drugačne."

Podobno so se vratarju zahvaljevali tudi športni časniki na Portugalskem. "Pomagajte nam, sveti Diogo! Solze veselja! Ronaldo je jokal, Diogo Costa rešil Portugalsko z obrambo vseh enajstmetrovk," je zapisal Iol. Costa je bil glavna tema tudi pri A Boli ("Veličastna sanjska noč Dioga Coste") in O Jogi ("Diogo Costa ubranil tri kazenske strele in Portugalska je v četrtfinalu EP").