Portugalci v solzah iščejo uteho: 'Ostane nam zmaga iz Pariza'

V četrtfinalu nogometnega evropskega prvenstva v Nemčiji je Francija, po streljanju enajstmetrovk, premagala Portugalsko, ki je še drugič zapored za napredovanje izvajala enajstmetrovke. Če so bili proti Slovencem uspešnejši, so jih v loteriji za polfinale ustavili Francozi (izid po 11-metrovkah je bil 5:3). Po rednem delu se je tekma končala z 0:0, več priložnosti pa so imeli prav bordo rdeči, za katere je kot edini enajstmetrovko zastreljal Joao Felix. Francija se bo v polfinalu pomerila s Španijo.

Portugalske sanje o ponovitvi uspeha iz leta 2016 so se zaključile. Čeprav bodo vedno imeli Pariz ... Berlina ne bodo niti videli.

Čeprav je bila to najboljša predstava Portugalske na prvenstvu, se Cristiano Ronaldo ni pretirano izkazal FOTO: AP icon-expand

Portugalska je največ pokazala prav na tej tekmi. Igrali so bolj zrelo, trdno, enotno in veliko časa celo bolj talentirano. To je bilo kljub temu premalo, da bi še enkrat premagali vedno močno francosko reprezentanco. Tekma ni bila popolna, a je bila vredna glavnih akterjev v tem dvoboju, zlasti Cristiana Ronalda – čeprav je bil le senca svojih preteklih časov – in Kyliana Mbappeja, ki svoj vrhunec kariere najverjetneje še čaka.

Joao Felix je kot edini zgrešil enajstmetrovko in postal tragični junak tekme FOTO: AP icon-expand

V vedno napetem izvajanju enajstmetrovk so te Portugalcem, za razliko od tekme proti Slovenijo, ko so te povzdignile Dioga Costo na vrh sveta in rešile Cristiana Ronalda in Pepeja pred neslavnim slovesom od evropskih prvenstev, tokrat prinesle grenke solze žalosti. Portugalski vratar ni uspel ustaviti nobene enajstmetrovke, medtem ko je portugalski tragični junak postal Joao Felix, ki je zadel vratnico. Ta je imel priložnost za zadetek tudi v zadnjih trenutkih podaljška, a je zadel le zunanji del mreže.

Portugalski navijači so glasno spodbujali svoje nogometaše, ki so odigrali svojo najboljšo tekmo na tem Euru FOTO: AP icon-expand

A portugalski navijači in mediji niso preveč kritični do svojih nogometnih bogov. Francija je bila na srečanju favorit in Portugalska si je proti galskim petelinom dejansko ustvarila več priložnosti. Najglasnejše kritike so bile na podaje v kazenski prostor, saj so bile mnogokrat preuranjene oziroma nelogične, saj v šestnajstmetrskem prostoru ni bilo veliko igralcev z Iberskega polotoka, žoge pa so posledično končale na nogah igralcev v modrih dresih. Portugalska je tako izgubila edinstveno priložnost, da bi znova premagala Francijo, v tekmi, v kateri je imela vse, da bi uspela. Vse, razen 'zadnje poteze', da bi izkoristila vsaj eno od ustvarjenih priložnosti.