Portugalci in Francozi v prvem polčasu povsem nenevarni *0:0

Po četrtfinalu med Španijo in Nemčijo sta na vrsti še dve evropski velesili: Portugalska in Francija. Ekipi, ki sta v zadnjem času vselej v vrhu svetovnega nogometa, se na prvenstvu še nista proslavili. A v izločilnem boju šteje le zmaga, zato morata finalistki Eura 2016 tokrat igrati na vse ali nič. Roberto Martinez in Didier Deschamps od prve minute v ogenj pošiljata tudi največja zvezdnika reprezentanc Cristiana Ronalda in Kyliana Mbappeja.

Portugalska je turnir v Nemčiji začela z dvema zaporednima zmagama proti Češki in Turčiji, v zadnjem krogu skupinskega dela pa je nepričakovano izgubila z Gruzijo. Slovenski ljubitelji nogometa dobro vemo, kaj je sledilo - tekma proti Sloveniji, na kateri pa so imeli Portugalci velike težave z ustvarjanjem resnih priložnosti. Za napredovanje evropskih prvakov iz leta 2016 so zadostovale šele enajstmetrovke. Francozi pa so bili v skupinskem delu neprepričljivi saj so ob zmagi proti Avstriji in remijema proti Nizozemski in Poljski dosegli le dva zadetka. Eden je bil avtogol Avstrijcev, drugi pa enajstmetrovka prvega zvezdnika Kyliana Mbappeja. Nič kaj boljši iz strelskega vidika niso bili Francozi niti v osmini finala proti Belgiji, ko je tekmo znova odločil avtogol, kar pomeni, da Francija do četrtfinala iz igre sploh še ni dosegla gola.

Francozi so bili na začetku četrtfinalne tekme odločni to spremeniti, zato so z vsemi močni pritisnili na portugalsko obrambo. A ta se ni vdala in po desetih minutah srečanja so pobudo začeli prevzemati Portugalci. V 16. minuti si je prvo nevarno priložnost na tekmi priigral Bruno Fernandes, ki je z roba kazenskega prostora sprožil z desnico, a se je William Saliba postavil v blok in žoga je končala v kotu za Portugalsko.

- Portugalski se še nikoli ni zgodilo, da na treh zaporednih tekmah evropskega prvenstva ne bi dosegla zadetka. - Francija prvič po letu 2013 na petih zaporednih tekmah ni dosegla zadetka iz igre.

Le nekaj minut kasneje so si prvo priložnost priigrali tudi Francozi, za katere je od daleč močno sprožil Theo Hernandez, Diogo Costa pa se je moral potruditi, da je njegov strel obranil. Še najbolj nevaren je bil v prvem polčasu sicer Rafael Leao, ki je s prodori po levem boku povzročal težave francoski obrambi. A tudi krilni napadalec Milana sebi ali svojim soigralcem ni uspel pripraviti kakšne resne priložnost za spremembo začetnega rezultata, ki je bil tako na semaforju tudi, ko sta ekipi odšli na glavni odmor.

Tako kot prvega, so tudi drugi polčas bolje otvorili Francozi, ki so po petih minutah vpisali drugi strel v okvir vrat na tekmi. Tokrat je z roba kazenskega prostora z desnico sprožil Mbappe, a je bilo to lahko delo za portugalskega čuvaja mreže.