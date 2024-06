Pred 'dnevom D' za Slovenijo v Kölnu donijo slovenske pesmi

Iz Stuttgarta v München in Köln. Tako potujejo nekateri navijači, ki spremljajo naše fante na evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji. Do pomembne tekme, ki bo odločila, ali je prvenstva za nas konec ali pa se bomo uvrstili naprej v osmino finala, nas loči le še dan. Nasprotniki pa so doslej najtežji v tej skupini, Angleži, ki so tudi prvi favoriti tega prvenstva. Tako angleških kot tudi slovenskih navijačev je v Kölnu že veliko, slovenskih pričakujejo 10.000.