Pred novim rekordnim gostovanjem Uefa opozarja navijače

Če se boste na Bavarsko podali preko Beljaka in Salzburga, upoštevajte še dejstvo, da do zastojev prihaja tudi zaradi del na cesti.

Če se boste v Nemčijo odpravili na dan tekme, to storite v čim bolj zgodnjih jutranjih urah. Na cesti namreč ne boste edini, saj bodo po isti poti iz domovine potovali tudi srbski navijači. Prav zato je evropska nogometna zveza posvarila vse, naj se zaradi napovedane gneče na pot odpravijo pravočasno. "Upoštevajte, da bo promet gost, čas potovanja pa daljši," so pojasnili.

"Upoštevajte, da vožnja do stadiona ni priporočljiva. Na dan tekme močno vzpodbujamo uporabo javnega prevoza," so zapisali.

Če pa se boste z avtomobilom odpravili neposredno do stadiona, potem morate (nujno) danes rezervirati parkirno mesto v bližini stadiona. Cena je 24 evrov, rezervacijo pa lahko opravite na povezavi . Mesta so omejena, opozarjajo na spletni strani Uefe, kjer prihod z avtomobilom odsvetujejo.

Uefa je v dodaten izogib napovedani gneči organizirala posebne avtobuse, ki bodo navijače iz središča mesta odpeljali do stadiona. Pod od osrednjega trga Marienplatz do stadiona s podzemno železnico vam bo sicer vzela približno 20 minut. Z veljavno vstopnico za tekmo je javni prevoz brezplačen.

Pozna se, da je organizacija tekem za Bavarce rutina

Tudi iz osebnih izkušenj – v ponedeljek smo si na Allianz Areni ogledali zmago Romunije nad Ukrajino (3:0) – lahko potrdimo, da je izbira javnega prevoza daleč najbolj smotrna. Odhod navijačev je namreč potekal zelo tekoče. Po dolgem koridorju, ki vodi od stadiona do postajališča nekaj sto metrov stran, so avtobusi frekventno pobirali vse privržence, tako da je čakanje v vrsti vzelo le nekaj minut.

Pozna se, da so organizatorji v Münchnu vajeni prirejati tekme, na katerih se redno zbira po 75 tisoč navijačev. Vsi obračuni tukajšnjega Bayerna so namreč razprodani. In tako bo tudi v četrtek, ko se bosta v derbiju nekdanje skupne države pomerili Slovenija in Srbija. Na kocki ne bo le prestiž, saj tri točke varovancem Matjaža Keka že jamčijo napredovanje med najboljših 16.