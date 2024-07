Spopad za zgodovino: Španija in Francija v boju za finale Eura

Najverjeteneje je, da bo trener Španije, Luis de la Fuente, zaradi suspenza Danija Carvajala in Robina Le Normanda izbral Jesusa Navasa kot menjavo za desnega bočnega branilca. Vendar pa ostaja vprašanje, kateri francoski igralec bo njegov neposredni tekmec? Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ali Bradley Barcola? Vsi so precej mlajši in izjemno hitri. Jesus Navas pa je že v jeseni nogometne kariere - star je že 38 let. Kakovost slednjega je nesporna, izkušnje pa prispevajo veliko, sploh na branilskih položajih. Vseeno je veliko vprašanje, če te lahko nadomestijo hitrost in fizičnost precej mlajših Francozov. Navas je zadnji igralec španske zlate generacije, ki je osvojila svetovno prvenstvo 2010 in evropska prvenstva 2008 in 2012.