Pred polfinalom: Francozi v medsebojnih obračunih uspešnejši od Špancev

Španija in Francija sta si z zmago zagotovili mesto v polfinalu evropskega prvenstva v nogometu v Nemčiji, kar je prineslo val razočaranja za domače navijače po tesnem porazu Nemčije proti Španiji z 1:2 v podaljšku. Portugalci so prav tako prepričani, da so bili boljši v dvoboju s Francijo, vendar so kljub temu izgubili po dramatičnem streljanju enajstmetrovk (3:5).

"Poraz je še posebej boleč, saj evropskega prvenstva pred domačimi navijači kot trener verjetno ne bom več doživel. Zdaj nas čakajo dve leti priprav na svetovno prvenstvo. Imamo izjemno ekipo s fantastičnim vzdušjem v slačilnici in si bomo seveda prizadevali za naslov svetovnih prvakov," je po tekmi izjavil nemški selektor Julian Nagelsmann, ki je navkljub porazu uspel dvigniti moralo nemškim navijačem.

Igra z roko Marca Cucurelle v 106. minuti tekme proti Nemčiji

Nagelsmann je bil prepričan, da je bila Nemčija v četrtfinalu oškodovana. Najbolj ga je razjezilo igranje Španca Marca Cucurelle z roko, pri čemer sodnik Anthony Taylor ni dosodil enajstmetrovke: "Če gre žoga tako jasno proti golu, kot po tem strelu Jamala Musiale, bi sodnik moral pokazati na belo točko, ne glede na oddaljenost roke od telesa. Roboti znajo skuhati kavo, zato bi tudi mi morali uvesti umetno inteligenco, ki bi izračunala krivuljo leta žoge."

Anthony Taylor je na četrtfinalnem obračunu pokazal 13 rumenih in en rdeč karton.

Španci so se že začeli pripravljati na polfinalni dvoboj s Francozi, ki bo odigran v torek, ob 21.00, v münchenski Allianz Areni. Selektor Luis de la Fuente ima nekaj skrbi zaradi kazni za Daniela Carvajala in Robina Le Normanda, medtem ko si je Pedri poškodoval levo koleno. "Ostajamo optimistični. Svoji ekipi popolnoma zaupam, vsi so pripravljeni dati svoj maksimum na zelenici. Danes smo dosegli zgodovinski trenutek, saj je Španija prvič na evropskem prvenstvu zmagala petkrat zapored in izločila gostitelja. S to ekipo lahko pridemo zelo daleč," je dejal de la Fuente, ki verjame v ponovitev uspehov iz let 1964, 2008 in 2012 ter v četrto osvojitev evropskega naslova.

Dani Olmo

"Tekma proti Nemčiji je bila fantastična, a izjemno zahtevna. Za zmago smo morali pokazati vse svoje znanje vseh 120 minut. Mislim, da smo našli pravo pot," je po tekmi povedal Dani Olmo, soigralec Benjamina Šeška in Kevina Kampla v Leipzigu.

Španija je leta 2012 osvojila evropski nogometni prestol

Španija in Francija imata bogato zgodovino na evropskih prvenstvih. Španija je do zdaj osvojila tri evropske naslove – leta 1964, 2008 in 2012. Španska ekipa je znana po svojem tehničnem slogu in je pogosto navdušila s svojo igro. Francija je osvojila dva evropska naslova – leta 1984 in 2000. Francozi so v svojih vrstah vselej imeli zvezdnike, ki pa pogosto niso 'znali' igrati v sinergiji.

Cristiano Ronaldo je po tekmi tolažil objokanega Pepeja

Po porazu s Francozi je bil v portugalskem taboru najbolj razočaran 41-letni branilec Pepe, najstarejši igralec na prvenstvu, ki trenutno še nima kluba in se zaveda, da se mu reprezentančna kariera bliža koncu. "To ni pravi trenutek za odločitve o nadaljevanju. O tem bom razmislil pozneje," je dejal Pepe, ki je konec tekme doživel v solzah, medtem ko je bil tudi 39-letni Cristiano Ronaldo močno razočaran. Poudaril je, da njegove reprezentančne kariere še ni konec, čeprav ga na naslednjem evropskem prvenstvu morda ne bo več.

Roberto Martínez

"Igrali smo odlično. Igralci so dali vse od sebe in lahko smo ponosni nanje. Večji del tekme smo bili boljši, zato poraz po enajstmetrovkah seveda boli," je povedal Roberto Martinez, španski selektor na klopi Portugalske.

Didier Deschamps

Med razočaranji prvenstva je poleg Angležev tudi zvezdniška ekipa Francije. Selektor Didier Deschamps po četrtfinalu ni želel poslušati kritik: "Ponosen sem na to ekipo. Ni bilo vse popolno, a ta uspeh moramo znati užiti."

"Povsem vseeno nam je, ali smo zmagali zasluženo ali ne. Štejeta le napredovanje in rezultat," je dodal vezni igralec Aurelien Tchouameni. Francozi na prvenstvu še niso dosegli gola iz igre. Napredovali so po dveh avtogolih in enajstmetrovki, ki jo je realiziral Kylian Mbappe. "Vemo, da nismo dosegli gola iz igre. Moramo ohraniti našo obrambo in analizirati napad," je dejal Mbappe.

Deschamps zagovarja obrambno naravnane ekipe: "Imamo 90 odstotkov možnosti za zmago, če gola ne prejmemo. Od začetka turnirja uspešno branimo svoj gol. Goli bodo prišli, moštvo ima pravi karakter in pogum."

V torek bo v Münchnu znova ključno vprašanje obramba, saj so Španci z 11 goli najbolj učinkovita ekipa prvenstva. Španija in Francija imata bogato zgodovino napetih in ključnih dvobojev na velikih turnirjih.

Francozi z zvezdnikom Zinedinom Zidanom so bili boljši od Špancev na svetovnem prvenstvu v Nemčiji leta 2006

Eden izmed najbolj nepozabnih je bil finale evropskega prvenstva 1984, kjer je Francija z zmago 2:0 na domačih tleh osvojila svoj prvi evropski naslov, pri čemer je Michel Platini dosegel ključni gol. Na evropskem prvenstvu 2000 sta se ekipi srečali v četrtfinalu, kjer je Francija znova slavila z 2:1. Zinedine Zidane in Youri Djorkaeff sta zadela za Francijo, Raul pa je zgrešil odločilno enajstmetrovko za Španijo. Svetovno prvenstvo 2006 je prineslo nov obračun v osmini finala, kjer je Francija s 3:1 premagala Španijo. Franck Ribery, Patrick Vieira in Zidane so poskrbeli za zmago Francije. Španija je svoj trenutek slave doživela na evropskem prvenstvu 2012, ko je v četrtfinalu z 2:0 premagala Francijo z dvema goloma Xabija Alonsa. Nazadnje sta se ekipi srečali v finalu Lige narodov leta 2021, kjer je Francija z zadetkoma Karima Benzemaja in Kyliana Mbappeja zmagala z 2:1 ter osvojila naslov.

